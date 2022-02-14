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Как экономить газ в квартире и в частном доме: советы потребителям

Как экономить газ в квартире и в частном доме: советы потребителям

Когда речь идет об экономии газа, первое, о чем вспоминают, — установка счетчиков. И это верно. Но есть и другие возможности платить за газ меньше: в зависимости от того, для чего используется газ. Какие? Об этом нам рассказали специалисты компании «Одессагаз — Поставка».

Как экономить газ в быту

  1. При приготовлении блюд учитывайте диаметр кухонной посуды (кастрюли, сковороды). Если пламя будет «облизывать» посуду, это приведет к бесполезному увеличению расхода газа и появлению копоти. По общепринятым рекомендациям для газовых плит диаметр кухонной посуды может быть:
  • для маленьких горелок — 18 см и больше;
  • для средней горелки — 24 см и больше;
  • для большой горелки — 28 см и более.
Рецепты

Также не забывайте использовать крышки: закрытая кастрюля значительно сократит время приготовления.

  1. Соблюдайте чистоту плиты и не допускайте засорения конфорок.
  2. Не включайте горелки на полную мощность.
  3. Старайтесь реже готовить малообъемные блюда в газовой духовке. Иногда запечь два яблока или четыре картофеля лучше в микроволновке.
  4. При нагревании воды газовой колонкой установите регулятор газа на приборе так, чтобы не приходилось разбавлять горячую воду холодной, то есть вода должна быть приемлемой для тела.
платёжка за газ

газовые тарифы

Экономия газа в частном доме

В частных домах, где газ используется не только для приготовления пищи и нагрева воды, но и для отопления, расход топлива гораздо больше. Как и возможностей экономить. Эксперты в области энергосбережения утверждают, что:

  • утепление наружных стен, современные герметичные стеклопакеты (окна) и отражательные экраны, установленные между наружной стеной и радиаторами отопления, сэкономят 25% газа;
  • замена устаревших, с низким коэффициентом полезного действия, бытовых отопительных котлов на новые (экономичный газовый конденсационный котел или газовые конвекторы), дает до 20% экономии газа;
  • самый выгодный вариант экономии — автоматизация системы отопления. Те, кто уже ее использует, утверждают, что затраты на ее установку окупаются в течение первого отопительного сезона. Так, термоголовки на радиаторах отопления, которыми можно регулировать расход газа, и комнатный хронометрический термостат (прибор для поддержания постоянной температуры) позволят сэкономить до 10% топлива.

Мария Васильева

Оплата за газ: о контролерах, счетчиках и штрафах

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Цей матеріал також доступний українською

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