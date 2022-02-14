Как экономить газ в квартире и в частном доме: советы потребителям

Когда речь идет об экономии газа, первое, о чем вспоминают, — установка счетчиков. И это верно. Но есть и другие возможности платить за газ меньше: в зависимости от того, для чего используется газ. Какие? Об этом нам рассказали специалисты компании «Одессагаз — Поставка».
Как экономить газ в быту
- При приготовлении блюд учитывайте диаметр кухонной посуды (кастрюли, сковороды). Если пламя будет «облизывать» посуду, это приведет к бесполезному увеличению расхода газа и появлению копоти. По общепринятым рекомендациям для газовых плит диаметр кухонной посуды может быть:
- для маленьких горелок — 18 см и больше;
- для средней горелки — 24 см и больше;
- для большой горелки — 28 см и более.
Также не забывайте использовать крышки: закрытая кастрюля значительно сократит время приготовления.
- Соблюдайте чистоту плиты и не допускайте засорения конфорок.
- Не включайте горелки на полную мощность.
- Старайтесь реже готовить малообъемные блюда в газовой духовке. Иногда запечь два яблока или четыре картофеля лучше в микроволновке.
- При нагревании воды газовой колонкой установите регулятор газа на приборе так, чтобы не приходилось разбавлять горячую воду холодной, то есть вода должна быть приемлемой для тела.
Экономия газа в частном доме
В частных домах, где газ используется не только для приготовления пищи и нагрева воды, но и для отопления, расход топлива гораздо больше. Как и возможностей экономить. Эксперты в области энергосбережения утверждают, что:
- утепление наружных стен, современные герметичные стеклопакеты (окна) и отражательные экраны, установленные между наружной стеной и радиаторами отопления, сэкономят 25% газа;
- замена устаревших, с низким коэффициентом полезного действия, бытовых отопительных котлов на новые (экономичный газовый конденсационный котел или газовые конвекторы), дает до 20% экономии газа;
- самый выгодный вариант экономии — автоматизация системы отопления. Те, кто уже ее использует, утверждают, что затраты на ее установку окупаются в течение первого отопительного сезона. Так, термоголовки на радиаторах отопления, которыми можно регулировать расход газа, и комнатный хронометрический термостат (прибор для поддержания постоянной температуры) позволят сэкономить до 10% топлива.
Мария Васильева
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