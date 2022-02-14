Как экономить газ в квартире и в частном доме: советы потребителям

Когда речь идет об экономии газа, первое, о чем вспоминают, — установка счетчиков. И это верно. Но есть и другие возможности платить за газ меньше: в зависимости от того, для чего используется газ. Какие? Об этом нам рассказали специалисты компании «Одессагаз — Поставка».