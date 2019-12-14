Оплачивать “коммуналку” вовремя обойдется одесситам гораздо дешевле

Стоимость коммунальных услуг растет, а следовательно, накапливаются и долги. К сожалению, не все одесситы в состоянии вовремя оплатить пользование светом, водой и газом, особенно в зимнее время. А это чревато в лучшем случае неприятными напоминаниями, в худшем — судебным иском или отключением. «ОЖ» решила узнать, как же коммунальщики борются с должниками, какие меры принимают и есть ли у них свои «креативные изобретения», чтобы воздействовать на нерадивых потребителей.

Долги ухудшают работу коммунальных служб

В системе поставки коммунальных услуг в последнее время появилось много нового — стала жестче ответственность должников и введен механизм начисления пени. Такие меры продиктованы необходимостью, так как долги за коммунальные услуги в стране, и в частности у одесситов, просто астрономические. Например, только «Инфоксводоканалу» жители Одессы задолжали более 150 миллионов гривен.

Многие одесситы недовольны стоимостью коммунальных услуг, но, несмотря на это, платить за коммуналку все же приходится, так как из-за этого поставщики тоже оказываются в положении должников. И возникает замкнутый круг: у коммунальщиков не хватает денег для поддержания нормальной работы службы, а это, в свою очередь, вызывает нарекания горожан. Чтобы заставить нерадивых пользователей вовремя погашать долги, коммунальщики вынуждены принимать иногда очень жесткие меры. Им даже приходится придумывать новые способы воздействия на должников, если старые не дают результата.

Самая действенная мера — отключение

Меры воздействия на нерадивых потребителей у поставщиков коммунальных услуг похожи — они рассылают СМС-сообщения, напоминания, звонят по телефону или наносят визиты. В последнее время коммунальщики стали развешивать напоминания на стендах для объявлений, а «Одессаоблэнерго» и «Инфоксводоканал» даже выносят освещение проблемы на страницы Фейсбука и средств массовой информации. Собственные «фирменные» методы есть и у «Инфоксводоканала» — фамилии должников регулярно появляются на сайте организации, а на дверях парадных часто можно увидеть огненно-красные предупреждающие наклейки, в которых указаны номера квартир должников и сумма долга. Кстати, достаточно просрочить платеж всего на два и более месяца, чтобы «Инфоксводоканал» занес потребителя в список отключений должников.

Иногда хватает одного телефонного звонка с напоминанием, чтобы человек погасил долг. Однако совесть просыпается не у всех — есть и такие, кто считает, что может пользоваться светом, газом и водой совершенно бесплатно. К таким потребителям приходится принимать более жесткие меры: в дело идет «тяжелая артиллерия» — судебные иски и отключения. Как показывает практика, это наиболее эффективные и действенные меры, так как сидеть без света, воды или газа никто не хочет.

Кстати, нелишне напомнить, что по коммунальным долгам действует упрощенное судопроизводство, при котором должника могут даже не вызывать в судебное заседание. При этом он все равно будет оплачивать все судебные издержки — дополнительно к сумме долга и штрафов. А деньги в счет погашения долга могут снимать с зарплатных или пенсионных платежных карт — это разрешено законом. Поэтому гораздо дешевле оплачивать коммунальные услуги вовремя.

«Последний довод» коммунальщиков

Если же потребитель накопил огромные долги и, что называется, в ус не дует, у поставщика остается последний довод — отключение должника от «благ цивилизации». В этом смысле менее всего зависит от доброй воли должников «Инфоксводоканал» — чтобы перекрыть канализацию, его сотрудники могут даже не входить в квартиру. Чаще всего они используют тампонирование канализации специальным устройством под названием «Крот», но иногда отключают и воду. «Крот» в течение 10 минут лишает должника возможности полноценно пользоваться канализацией. Правда, вода в слив понемногу проходит, задерживаются там только твердые фракции, однако это все равно создает весьма существенные неудобства для неплательщиков. Есть и еще один неприятный момент: даже при погашении долга за подключение канализации или воды придется заплатить приличную сумму: в городских квартирах — от 2400 грн, а в частных домах — от 3400 грн.

У сотрудников «Одессаоблэнерго» при отключении должников сложностей возникает куда больше, так как во многих домах, особенно в центре города, все приборы учета электроэнергии располагаются внутри квартир. Часто должники не открывают двери сотрудникам «Одессаоблэнерго», притворяясь, что никого нет дома. Однако даже на таких «хитрецов» энергетики нашли управу — если другого выхода нет, то квартиру отключают от электропитания во внутридомовых сетях.

Что касается «Одессагаза», то принимать меры газовщики имеют право уже в том случае, если потребитель не оплатил услугу в течение 10 дней после 10 числа. Однако крайние меры— отключение — они принимают только по отношению к злостным неплательщикам. За три дня до возможного отключения газа газовщики предупреждают должника. Если за это время он не оплатил задолженность, то приезжает специальная служба, чтобы отключить газ.

Иногда случается, что сотрудников «Одессагаза» должники не пускают в квартиру, а бывает, что затевают драку или даже натравливают собак. В таких случаях приходится привлекать представителей правоохранительных органов. Так что никакие агрессивные меры здесь не подействуют, только прибавят неприятностей самому должнику.

При этом нужно помнить, что за подключение газа нужно будет платить — стоимость отключения и подключения рассчитывается индивидуально для каждого должника, с учетом многих факторов. А подключение происходит только по предъявлении оригинала платежного документа.

Как спасти ситуацию в случае долга?

Можно обратиться в соответствующую коммунальную службу и на год расписать график погашения задолженности. Для этого нужно заключить договор о реструктуризации долга с предприятием-поставщиком. Согласно этому договору должник сможет погашать задолженность частями.

Фото: vesti.ua

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