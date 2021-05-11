Опасная еда: как питание влияет на сердечно-сосудистую систему?

Сегодня сердечные недуги стали настоящим бедствием и являются самой распространенной причиной смерти в мире и, в частности, в Украине. Такая тенденция может сохраниться и дальше, если мы не изменим своего отношения к питанию, вредным привычкам и физической активности.

Трансжиры возглавляют «вредный список»

Атеросклероз сосудов – одно из самых распространенных заболеваний. Вызвать его может употребление трансжиров, которые содержатся во многих продуктах. Конечно, кроме питания, имеет значение наследственность, избыточный вес, курение, высокое давление, но трансжиры далеко не последние в этом списке.

Трансжиры – это любое растительное масло, в которое искусственно добавлен водород. Оно становится твердым даже при комнатной температуре. Если человек будет употреблять его длительное время, у него может измениться состав крови, а просвет в сосудах сузится из-за образования там атеросклеротических бляшек. Кроме того, трансжиры имеют свойство накапливаться в организме, что приводит к тяжелым заболеваниям.

Всемирная организация здравоохранения признала, что трансжиры наносят непоправимый вред здоровью, и рекомендовала производителям полностью исключить их из состава продуктов питания. Если бы в Украине приняли закон, который бы предусматривал ответственность за использование трансжиров, в будущем это сохранило бы многие жизни.

В какие продукты входят трансжиры?

Трансжиры присутствуют в попкорне, чипсах, кетчупе, майонезе, соусах, мясных и рыбных полуфабрикатах, мороженом, фаст-фуде, кондитерских изделиях, сдобной выпечке, а также в сухих смесях для приготовления супов, соусов, кремов или напитков. Трансжирами также являются маргарин, растительный, кулинарный, комбинированный, гидрогенизированный, фритюрный жиры и гидрогенизированное масло.

Избыток соли может привести к инсульту

Большой вред наносит сердечно-сосудистой системе и избыточное употребление соли. Подсчитано, что в среднем жители нашей страны употребляют 12,5 грамма соли в сутки – при том, что максимальная безопасная для здоровья доза составляет всего 5 грамм, то есть не больше чайной ложки в сутки. И если бы любители соли снизили привычное употребление ее хотя бы на несколько граммов, это почти втрое сократило бы вероятность инсульта или инфаркта.

К сожалению, мы не всегда можем контролировать, сколько соли съедаем. Дело в том, что многие производители хлеба, мясных продуктов, консервов, сыра добавляют в продукцию соль в количествах, которые превышают рекомендации врачей. Например, в хлебе должно быть соли не более 0,7 грамма на 100 грамм хлеба, но в дорогих сортах соли содержится значительно больше.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что означают белые пятна на ногтях и что нужно делать при их возникновении.

Что советуют диетологи?

В рационе должно быть много фруктов, овощей и ягод, а также волокнистых веществ.

Хлеб и зерновые продукты обязательно должны входить в ежедневное меню. Полезны цельнозерновые макаронные изделия, овсяная и гречневая каши. Противопоказаны изделия из белой муки.

Нужно есть больше свеклы и тыквы, так как эти и другие овощи способствуют снижению давления. Овощные салаты с растительным маслом должны присутствовать на столе ежедневно. За день нужно съедать как минимум 300–400 грамм овощей.

Фрукты и ягоды обеспечивают организм витаминами, углеводами и минералами, а также антиоксидантами. Ежедневная порция – около 200 грамм.

Обязательно следует включать в рацион продукты, содержащие жирные кислоты «омега-3», больше всего которых содержится в рыбе. При этом желательно исключить соленую рыбу, соленое мясо, колбасы, сало и консервы. Мясо можно полностью заменить рыбой или есть его через день.

Можно съедать одно яйцо в день, так как яйца содержат антиоксиданты, витамины B12, D и рибофлавин.

Молоко и молочные продукты нужно выбирать только нежирных сортов.

Полезны также орехи, семена и авокадо, так как в них содержится много ненасыщенных жирных кислот.

Поможет зарядка

Рецепт оздоровления сердца прост – это полный отказ от вредных привычек (курения и употребления алкоголя) и сидячего образа жизни, а также активное движение (зарядка), как минимум 30 минут ежедневно.

Ранее мы рассказывали об одышке и о том, когда следует обращаться к врачу.