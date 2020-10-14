Октябрь по-одесски: краски осени и лета на «Привозе» – фоторепортаж

Октябрь в самом разгаре, и самое время пробежаться по одесскому «Привозу», чтобы в полной мере ощутить, что же это такое – смешение красок и жанров.

И если с красками все понятно, то с жанрами немного сложнее и, главное, смешнее. О красках проще: яркий летний помидор соседствует с осенними грибами и уже почти зимними солениями. И всего этого – в избытке и таком ассортименте, что дух захватывает. И вот вам яркий показатель ценовой политики даже не в смысле любого каприза за ваши деньги, а вашего каприза – по вашим деньгам.

Это нечто: на входе у центрального входа на «Привоз» с улицы Преображенской сидит лицом к рынку, спиной к входящим невозмутимый рыбак с низкой бычков (кто там шо говорил за то, что морскую рыбу сейчас лучше не покупать?!). И никого это не удивляет: делает человек свой маленький рыбный гешефт.

За рыбу на «Привозе» вообще лучше не рассуждать: изобилие! А еще рачки-раки-мидии, и живые, и в любой приправе. А еще вот это: «Эту рыбу можете фотографировать, а эту – ни в коем случае». – «Почему?» – «А ее нельзя торговать. Она краснокнижная». И нельзя больше ничего спрашивать, нужно «делать ноги» и фотографировать осетра уже в другом месте, но желательно незаметно…

Тренд сезона – надпись на каждом продукте «точный вес». Нет, ничего нового, просто сейчас на «Привозе» это на каждом шагу. Даже баннер такой же имеется. Я ж говорю — свой жанр. А все эти ласкательные названия овощей-фруктов-продуктов, все эти «огурчики-перчики»!..

Вы за осень, когда, по сути, еще почти лето? Нате вам очередной жанровый подарочек для поднятия настроения: манекен в летнем халате, в шапочке и шарфе. Только сапог не хватает.

А этот кабак-кабачок во всех формах, видах, размерах и цветах! Это ж настоящая декорация. Кстати, «не наш» Хэллоуин уже совсем близко!

Или вот контрольные весы, «украшенные» приметой времени – маской.

А наш привозной эпистолярий! «Курма» вместо «хурмы», «палет домашный», «коротэлка». Я уже не говорю о целой «поэме», выписанной с любовью: «Господа, купите нож, чтобы я таки за вас не переживал».

Вы – на октябрьском одесском «Привозе» – красочном и разножанровом. Наслаждайтесь!

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