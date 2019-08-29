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Новости Одессы и Одесской области

Окна Саламандер. Особенности и применение

Окна Саламандер. Особенности и применение

Баварская компания Salamander Industrie Produkte начала выпуск оконного профиля одной из первых в Германии. Их продукция известна не только в Европе, но и во всем мире.

Окна Саламандер ценят за высочайшее качество исполнения, инновационные разработки, повышающие тепло-шумоизоляционные качества конструкции.

Инновации линейки Streamline

Линейка окон Саламандер Стримлайн относится к классу премиум. Профиль содержит пять теплозащитных и шумопоглощающих камер и считается одним из лучших в Европе. Инновационная система с внутренними приливами позволяет применить любую фурнитуру с гарантией прочности и надежности.

Тестирование окон линейки показало великолепную ветровую и пылевую защиту при давлении ветра до 120 кг/м2. Этот показатель гарантирует герметичность окон в самых сложных погодных условиях, а перегородки в камерах позволят надежно защитить помещение от шума.

Линейка окон Саламандер СтримлайнБезусловная экологичность окон линейки Streamline позволяет устанавливать их в детских комнатах, пластик полностью гипоаллергенный и безопасный для здоровья. При этом пользователь может выбрать любую толщину стеклопакета в пределах от 24 до 40 мм, что определяет как термозащиту, так и защиту от уличного шума.

Материал профиля не горит и не поддерживает горения, а готовая конструкция может служить до 20 лет без ремонта и обновления внешней отделки, не выгорает на солнце, устойчив к механическим воздействиям.

Профиль армирован металлическим прокатом из оцинкованного с двух сторон металла с толщиной 1,5 мм. Это обеспечивает жесткость оконного блока, исключает проседание створок на весь период эксплуатации.

Стильный дизайн окон Streamline позволит им легко вписаться в интерьер, разработанный в любой стилистике, кроме того, с внешней стороны окно выглядит свежо и необычно. Для персонализации линейки компания предлагает несколько цветов профиля, окрашенного в массе и несколько десятков оформления ламинатом, отличающихся по цвету и фактуре.

Важно, что компания указывает на утепленный подоконный профиль с усиленной конструкцией. Это позволит не переживать о теплопотерях в холодное время года и исключит образование конденсата на стеклах. Подоконный профиль имеет дополнительный изоляционный шов, который защищает конструкцию от продувания, а в полости профиля при желании можно поместить дополнительный теплоизоляционный материал.

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