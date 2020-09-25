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Одесскому трамваю исполнилось 110 лет: история, фото, видео

Одесскому трамваю исполнилось 110 лет: история, фото, видео

24 сентября одесскому трамваю исполнилось Движение трамвайного транспорта в Одессе началось с вагонов на конной тяг в 1880 году. Более тридцати лет одесскими улицами двигались конки и паровички, принося немалые прибыли городу.

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Об этом пишет сайт КП «Одесгорэлектротранс»: «Нежелание городской управы отказаться от прибылей, с одной стороны, и высокая стоимость устройства трамвайного сообщения, с другой стороны, определили позднюю дату пуска первого трамвая в Одессе, когда во многих городах Украины трамвайное движение уже работал несколько лет.
https://oget.od.ua/одеському-трамваю-110-років/#

Ею стало 24 сентября 1910. На первой фотографии можно видеть первый вагон в день открытия. На площадке стоят директор трамваев Раймонд Легоде, начальник города Иван Толмачев, первый вагоновожатый (ватман) Арон Шефтелевич. Торжественное открытие первой линии прошло в Александровском парке (совр. Парк им. Т. Г. Шевченко). Праздничную ленту перерезали, и четыре вагона вышли из депо в районе Лидерсовского бульвара по Александровскому парку, Канатной, Греческой улицах в Греческую площади. Этот день принято считать началом отсчета времени существования Одесского трамвая, пуск которого был приурочен ко дню открытия в Одессе Всероссийской промышленной выставки».

К концу 1914 года в городе функционировало тридцать две трамвайные линии, на которых ходили 301 вагон бельгийского производства. Многие построенные в те годы элементы инфраструктуры принимают участие в работе и обслуживании электротранспорта и по сей день.

Немного фото (из свободных источников) – в галерее:

И видео с YouTobe-канала «Железные магистрали», автор – Олег Васильев.

Карантин внес в планы свои коррективы в празднование юбилея одесского трамвая, поэтому мероприятия переносятся на следующий год. Но, как сообщают в «Одесгорэлектротранс», на маршруте №10 будет курсировать трамвай-галерея с бортовым номером 4012, где во время поездки каждый желающий сможет увидеть как изменялись со временем трамваи на улицах Одессы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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