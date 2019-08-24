Одесский зал славы: одессит Ценковский высказал идею эволюции

Наш город дал миру множество талантов в области искусства, спорта и науки. Однако имена многих из них мало кому известны. А ведь среди них были те, кто первым осуществил самые невероятные идеи, спас мир от страшных заболеваний или совершил серьезные открытия. Мы будем рассказывать о знаменитых одесситах в серии материалов «Одесский зал славы».

Хотя Лев Ценковский родился в Варшаве, Одессу можно смело считать его второй родиной. Он был уже известным ученым, когда его пригласили преподавать ботанику в одесском университете. Здесь он принял деятельное участие в основании Новороссийского общества естествоиспытателей, был избран его первым президентом и еще до Дарвина выдвинул идею эволюции.

В то же время Ценковский заинтересовался и стал заниматься совсем новой в то время отраслью знаний — бактериологией. Его работы в этой области принесли ощутимую пользу — в числе прочих открытий ученый сумел усовершенствовать методы прививок против сибирской язвы. Немецкий ботаник Юлиус Сакс даже назвал его основателем научной бактериологии. Немного позже Ценковский защитил докторскую диссертацию, которая стала первым классическим трудом в этой области.

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Фото из архива “ОЖ”