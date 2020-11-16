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Одесский Зал славы: Николай Полуэктов – химик, воспитавший гениев

Одесский Зал славы: Николай Полуэктов – химик, воспитавший гениев

Николай Полуэктов был ученым-химиком и создателем известной во всем мире одесской комплексной научной школы химиков-аналитиков.

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одесский химик Полуэкто

Однако детство будущего профессора выдалось непростым. Из-за того что дед Николая Сергеевича был временным генерал-губернатором Одессы, воспитание детей после революции родителям не доверили и отдали мальчика и его сестру Екатерину в детский интернат. Пробыл Николай Полуэктов в интернате пять лет. Там он и понял, что хочет заниматься наукой.

Почти за 50 лет своей работы ученый-химик написал и опубликовал около тысячи научных работ и статей. О том, что Николай Сергеевич был выдающимся организатором науки и учителем, было известно не одному поколению. Химику Полуэктову удалось воспитать четырех докторов и двадцать семь кандидатов наук.

(По материалам Одесского биографического справочника «Они оставили след в истории Одессы»)

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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