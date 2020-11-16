Однако детство будущего профессора выдалось непростым. Из-за того что дед Николая Сергеевича был временным генерал-губернатором Одессы, воспитание детей после революции родителям не доверили и отдали мальчика и его сестру Екатерину в детский интернат. Пробыл Николай Полуэктов в интернате пять лет. Там он и понял, что хочет заниматься наукой.

Почти за 50 лет своей работы ученый-химик написал и опубликовал около тысячи научных работ и статей. О том, что Николай Сергеевич был выдающимся организатором науки и учителем, было известно не одному поколению. Химику Полуэктову удалось воспитать четырех докторов и двадцать семь кандидатов наук.

(По материалам Одесского биографического справочника «Они оставили след в истории Одессы»)