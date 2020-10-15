Одесский «Нофелет» сменил «прописку» (фото)

Уличная будка с телефоном, которая давно перестала быть постоянным явлением на одесских улицах, продолжила свою жизнь как арт-объект.

Собственно, и понятия такого еще не было, а «памятник» советской городской телефонной будке с дисковым телефоном уже был установлен в Горсаду.

Будка стала достопримечательностью и местом для фотосессий, тем более, что именовалась она «Нофелет» – точь-в-точь как в комедии «Где находится Нофелет?» тех же советских времен, о чем рассказывала «Одесская жизнь».

Ну а весной этого года, во времена строгого карантина, когда в том же Горсаду, где место ресторана «Франзоль» заняла «Коллаборация», «Нофелет» исчез.

Казалось бы, арт-объект пропал бесследно, но оказалось, что это не так: корреспонденту «Одесской жизни» удалось отыскать его на бульваре Жванецкого – в той части, которую еще не затронула реконструкция.

Стоит себе одесский «Нофелет» в тихом месте, в него можно зайти, снять трубку, покрутить телефонный диск, то есть, как и раньше, погрузиться в телефонное прошлое города.

Для «прикола» в монетоприемник даже опущены современные 10 копеек, которые по

внешнему виду напоминают ту самую «двушку», то есть две копейки. Именно столько стоил звонок по городскому телефону-автомату в те уже давние домобильные времена.