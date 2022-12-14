Одесский художник стал прототипом сына Тараса Бульбы

В этот день, 14 декабря, в 1850 году в селе Степановка Одесской области родился всемирно известный живописец, академик Николай Кузнецов. Он был одним из основателей Товарищества южнорусских художников – независимого творческого объединения одесских живописцев. В этом году исполняется 172 года со дня его рождения.

Сейчас село Степановка относится к Визирской сельской громаде, а в 1850 году, когда родился Николай Кузнецов, оно входило в состав Херсонской губернии. Члены семьи Кузнецовых были крупными землевладельцами.

В семь лет Николая отдали в одесскую гимназию, но никакого интереса к наукам он не проявил, поэтому его забрали в имение, где он много охотился и немного рисовал. Увидев рисунки сына, мать отвезла юношу к одному из лучших преподавателей Одесской рисовальной школы и другу семьи Фридриху Мальману.

После окончания рисовальной школы Кузнецов поступил в императорскую Академию художеств и даже получил три серебряных медали. Но он бросил академию и вернулся в Степановку, а в 1887 году стал одним из учредителей Товарищества южно-русских художников. Через два года с ним произошло несчастье. Кузнецов решил продемонстрировать свою силу и, держа на плечах двух человек, поднял с земли 32-пудовый молот. В результате растянул связки и после этого долго передвигался на костылях.

Несколько лет художник работал в Одессе, а в 1895 году его пригласили в Петербургскую академию художеств и назначили профессором, руководителем мастерской батальной живописи. Революцию Николай Кузнецов не принял, и в 1920 году эмигрировал в Югославию. Здесь он писал заказные портреты и участвовал в самых престижных выставках. Умер художник в 1929 году в Сараево.

Кузнецов послужил прототипом героев нескольких произведений Репина: палача на картине «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» и старшего сына Тараса Бульбы на картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Ирина Сорокина

Источники: Википедия, grad.ua