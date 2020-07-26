Одесский фастфуд: чем можно перекусить на улицах города?

Питаться нужно правильно и регулярно. Но иногда так и тянет съесть что-нибудь вкусненькое и вредное. В советское время главным фастфудом были беляши. Позже, уже в 90-х, появились заморские хот-доги. Сегодня на улицах города можно найти самую разнообразную «вредную» еду — от булочки с сосиской до экзотической сырой рыбы в рисе. Уличной едой можно пообедать, поужинать или позавтракать. Предлагаем вам подборку популярной кухни с одесских улиц. Узнайте, где в городе можно перекусить без риска для здоровья и за сколько.

Уличный «ресторан» с запахом востока

Фото: Факты ICTV

Сегодня, наверное, осталось немного людей, кто не знает, что такое шаурма. Лаваш с мясом, овощами и соусом во многом заменил привычную еду. В Одессе ассортимент шаурмы велик: диетическая, двойная, вегетарианская, пикантная, домашняя, восточная. Она больше не ассоциируется с «вокзальной едой» и стала всенародной любимицей. Специальные киоски с шаурмой, которые «элегантно» называют на питерский манер «шавермой», находятся в проходных точках города: на остановках, перекрестках, в парках и скверах. Здесь готовят любимые блюда одесситов в лаваше — люля-кебаб, хот-дог, сулугуни, шаучак и шашлык.

Что в меню?

Шаурма «Обычная» от 55 до 70 грн.

Шаурма «Ассорти» от 90 до 110 грн.

Шаурма «Мексиканская» от 85 грн.

Шаурма «Гавайская» от 85 грн.

Сулугуни в лаваше от 50 до 85 грн.

Люля-кебаб от 70 до 90 грн.

Шаучак от 65 до 75 грн.

Шашлык от 120 грн.

Популярный фастфуд из Америки

В Одессе западная кухня занимает особое место. Яркий тому пример — «Макдоналдс», поход в который становится настоящей семейной традицией. Кстати, с 90-х и до середины 2000-х годов в нашем городе был большой спрос на хот-доги. Обычная булочка с сосиской была настоящим лакомством для многих, а найти ее можно было только на рынке. Сегодня сытные бургеры и картошка фри есть в меню Одесской ярмарки (улица Дерибасовская), на Городском рынке еды (улица Ришельевская), а также в уличных киосках, торгующих едой.

Что в меню?

Хот-дог от 40 до 90 грн.

Бургер от 45 до 100 грн.

Гамбургер от 50 до 70 грн.

Сэндвич от 40 до 100 грн.

Картошка фри от 25 до 50 грн.

Наггетсы от 45 до 170 грн.

Сырные палочки от 60 грн.

Куриные крылышки от 50 до 130 грн.

Куриные голени от 85 грн.

Курица гриль от 130 грн./кг.

Первый фастфуд СССР

Жареные, румяные, ароматные чебуреки в Советском союзе идеально подходили для перекуса. Пирожки с мясом можно было купить в чебуречных или у бабушки на Привозе, на вокзале и у автобусной остановки. Сейчас эти бабушки стали легендами улиц. Однако в Одессе чебуречные существуют до сих пор, и даже снова входят в моду. Съесть один-другой чебурек можно в разных районах города. Кроме него здесь предлагают пельмени, лапшу, бульон, десерты и напитки.

Что в меню?

Чебурек с мясом от 35 до 50 грн.

Чебурек с брынзой от 30 грн.

Чебурек с творогом и зеленью от 30 грн.

Пельмени с мидиями 60 грн.

Пельмени с мясом 48 грн.

Вареники от 40 грн.

Компот из сухофруктов от 20 грн.

Клюквенный морс от 24 грн.

Королева итальянского фастфуда

Сегодня пиццу едят на семейных торжествах, корпоративных мероприятиях или во время перекуса. Блюдо можно заказать с доставкой на дом, купить в магазине полуфабрикат или приготовить самостоятельно. Но если вы все-таки оказались в городе и не можете устоять перед пышным тестом со вкусной начинкой, тогда пиццу можно заказать в любом кафе или в специализированных сетевых заведениях: «Olio Pizza», «Итальянский Квартал», «Domino’s Pizza», «Pasta & Pizza», «Pomodoro» и другие.

Что в меню?

Пицца «Гавайская» от 85 грн.

Пицца «Маргарита» от 90 грн.

Пицца «Сырная» от 120 грн.

Пицца «Филадельфия» от 95 грн.

Пицца «Вегетарианская» от 85 грн.

Пицца «Океания» (с морепродуктами) от 130 грн.

Цена зависит от диаметра коржа и количества ингредиентов в начинке.

«Сырой» фастфуд Страны восходящего солнца

В Одессе мода на японский деликатес появилась около 10 лет назад. Основа суши — это сырая рыба с отварным рисом. И сегодня эта еда пользуется огромным спросом. Суши предлагают в дорогих ресторанах и в обычных кафе. Есть и сетевые заведения: «Суши Wok», «Сушия», «Токио Хаус», «Шаурмен» и другие.

Что в меню?

Сеты (набор различных суши и роллов) 250-700 грн.

Роллы (набор из 6-8 штук) от 55 грн.

Суши от 19 грн. за 1 шт.

Кухня по-одесски

Фото: В городе

Ассортимент любой уличной еды невозможно представить без традиционной одесской кухни. В меню шаурменной, Одесской ярмарки, Городского рынка еды вы увидите жемчужины одесской кулинарии: жаренные бычки в кляре, запеченную сочную скумбрию, полезный и сытный фалафель, форшмак, ну и конечно же, свежую выпечку.

Что в меню?

Бычки по-одесски от 60 грн. за 250 г.

Скумбрия на гриле от 90 грн. за 350 г.

Фалафель от 50-60 грн.

Выпечка от 15 до 85 грн.