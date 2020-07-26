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Одесский фастфуд: чем можно перекусить на улицах города?

Одесский фастфуд: чем можно перекусить на улицах города?

Питаться нужно правильно и регулярно. Но иногда так и тянет съесть что-нибудь вкусненькое и вредное. В советское время главным фастфудом были беляши. Позже, уже в 90-х, появились заморские хот-доги. Сегодня на улицах города можно найти самую разнообразную «вредную» еду — от булочки с сосиской до экзотической сырой рыбы в рисе. Уличной едой можно пообедать, поужинать или позавтракать. Предлагаем вам подборку популярной кухни с одесских улиц. Узнайте, где в городе можно перекусить без риска для здоровья и за сколько.

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Уличный «ресторан» с запахом востока

Фото: Факты ICTV

Сегодня, наверное, осталось немного людей, кто не знает, что такое шаурма. Лаваш с мясом, овощами и соусом во многом заменил привычную еду. В Одессе ассортимент шаурмы велик: диетическая, двойная, вегетарианская, пикантная, домашняя, восточная. Она больше не ассоциируется с «вокзальной едой» и стала всенародной любимицей. Специальные киоски с шаурмой, которые «элегантно» называют на питерский манер «шавермой», находятся в проходных точках города: на остановках, перекрестках, в парках и скверах. Здесь готовят любимые блюда одесситов в лаваше — люля-кебаб, хот-дог, сулугуни, шаучак и шашлык.

Что в меню?

  • Шаурма «Обычная» от 55 до 70 грн.
  • Шаурма «Ассорти» от 90 до 110 грн.
  • Шаурма «Мексиканская» от 85 грн.
  • Шаурма «Гавайская» от 85 грн.
  • Сулугуни в лаваше от 50 до 85 грн.
  • Люля-кебаб от 70 до 90 грн.
  • Шаучак от 65 до 75 грн.
  • Шашлык от 120 грн.

Популярный фастфуд из Америки

В Одессе западная кухня занимает особое место. Яркий тому пример — «Макдоналдс», поход в который становится настоящей семейной традицией. Кстати, с 90-х и до середины 2000-х годов в нашем городе был большой спрос на хот-доги. Обычная булочка с сосиской была настоящим лакомством для многих, а найти ее можно было только на рынке. Сегодня сытные бургеры и картошка фри есть в меню Одесской ярмарки (улица Дерибасовская), на Городском рынке еды (улица Ришельевская), а также в уличных киосках, торгующих едой.

Что в меню?

  • Хот-дог от 40 до 90 грн.
  • Бургер от 45 до 100 грн.
  • Гамбургер от 50 до 70 грн.
  • Сэндвич от 40 до 100 грн.
  • Картошка фри от 25 до 50 грн.
  • Наггетсы от 45 до 170 грн.
  • Сырные палочки от 60 грн.
  • Куриные крылышки от 50 до 130 грн.
  • Куриные голени от 85 грн.
  • Курица гриль от 130 грн./кг.

Первый фастфуд СССР

Жареные, румяные, ароматные чебуреки в Советском союзе идеально подходили для перекуса. Пирожки с мясом можно было купить в чебуречных или у бабушки на Привозе, на вокзале и у автобусной остановки. Сейчас эти бабушки стали легендами улиц. Однако в Одессе чебуречные существуют до сих пор, и даже снова входят в моду. Съесть один-другой чебурек можно в разных районах города. Кроме него здесь предлагают пельмени, лапшу, бульон, десерты и напитки.

Что в меню?

  • Чебурек с мясом от 35 до 50 грн.
  • Чебурек с брынзой от 30 грн.
  • Чебурек с творогом и зеленью от 30 грн.
  • Пельмени с мидиями 60 грн.
  • Пельмени с мясом 48 грн.
  • Вареники от 40 грн.
  • Компот из сухофруктов от 20 грн.
  • Клюквенный морс от 24 грн.

Королева итальянского фастфуда

Сегодня пиццу едят на семейных торжествах, корпоративных мероприятиях или во время перекуса. Блюдо можно заказать с доставкой на дом, купить в магазине полуфабрикат или приготовить самостоятельно. Но если вы все-таки оказались в городе и не можете устоять перед пышным тестом со вкусной начинкой, тогда пиццу можно заказать в любом кафе или в специализированных сетевых заведениях: «Olio Pizza», «Итальянский Квартал», «Domino’s Pizza», «Pasta & Pizza», «Pomodoro» и другие.

Что в меню?

  • Пицца «Гавайская» от 85 грн.
  • Пицца «Маргарита» от 90 грн.
  • Пицца «Сырная» от 120 грн.
  • Пицца «Филадельфия» от 95 грн.
  • Пицца «Вегетарианская» от 85 грн.
  • Пицца «Океания» (с морепродуктами) от 130 грн.

Цена зависит от диаметра коржа и количества ингредиентов в начинке.

«Сырой» фастфуд Страны восходящего солнца

В Одессе мода на японский деликатес появилась около 10 лет назад. Основа суши — это сырая рыба с отварным рисом. И сегодня эта еда пользуется огромным спросом. Суши предлагают в дорогих ресторанах и в обычных кафе. Есть и сетевые заведения: «Суши Wok», «Сушия», «Токио Хаус», «Шаурмен» и другие.

Что в меню?

  • Сеты (набор различных суши  и роллов) 250-700 грн.
  • Роллы (набор из 6-8 штук) от 55 грн.
  • Суши от 19 грн. за 1 шт.

Кухня по-одесски

Фото: В городе

Ассортимент любой уличной еды невозможно представить без традиционной одесской кухни. В меню шаурменной, Одесской ярмарки, Городского рынка еды вы увидите жемчужины одесской кулинарии: жаренные бычки в кляре, запеченную сочную скумбрию, полезный и сытный фалафель, форшмак, ну и конечно же, свежую выпечку.

Что в меню?

Бычки по-одесски от 60 грн. за 250 г.

Скумбрия на гриле от 90 грн. за 350 г.

Фалафель от 50-60 грн.

Выпечка от 15 до 85 грн.

 

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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