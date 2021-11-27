Одесские истории: Горбатый мост – золотой гвоздь и смертельный номер Уточкина

Горбатый мост — один из самых знаменитых в Одессе, однако знаем мы о нем очень мало. Разве что можем объяснить, почему ему дали столь странное название. А на самом деле одесской архитектурной достопримечательности есть о чем поведать одесситам.

Горбатый мост был построен в 1890 году при косвенном участии барона Унгерн-Штернберга, в честь которого мост и получил свое первое название — Бароновский. Карлу Унгерн-Штернбергу, камергеру императорского двора, было поручено руководить строительством первой железной дороги в Херсонской губернии, к которой тогда принадлежала Одесса. Эта железная дорога соединяла Одессу и Парканы, а позже стала называться Одесско-Балтской.

Вскоре после того как дорога была построена, появился и мост. Позже одесситы его переименовали и стали называть Горбатым — из-за «горбатой» формы металлических силовых конструкций. Это название было официально закреплено за мостом только в 1964 году.

На проезжей части моста были уложены трамвайные рельсы. До сих пор многие одесситы «вспоминают», что через Горбатый мост ходил трамвайный маршрут, однако такого никогда не было. Ни в одном историческом источнике найти подтверждения этому факту не удалось. Рельсы посреди моста были уложены с единственной целью — придать конструкции еще большую жесткость.

Мост обеспечивал проезд с улицы Лагерной, ныне Бреуса, на Балковскую, и с его вводом в эксплуатацию отпала надобность в переезде у Товарной станции.

Горбатый мост стал героем нескольких городских легенд. Считается, что примерно сто лет назад по его опорным аркам проехал на мотоцикле Сергей Уточкин. Ну а для любителей искать сокровища любимой стала легенда о золотом костыле — якобы в конструкции моста был заложен крепежный элемент из чистого золота как символ вечности сооружения.

Ирина СОРОКИНА

Источники: pikabu.ru, odessa.fish, odportal.com.ua, odessitua.com

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