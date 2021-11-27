Новости Одессы и Одесской области

Одесские истории: Горбатый мост – золотой гвоздь и смертельный номер Уточкина

Одесские истории: Горбатый мост – золотой гвоздь и смертельный номер Уточкина

Горбатый мост — один из самых знаменитых в Одессе, однако знаем мы о нем очень мало. Разве что можем объяснить, почему ему дали столь странное название. А на самом деле одесской архитектурной достопримечательности есть о чем поведать одесситам.

Подписаться

Горбатый мост был построен в 1890 году при косвенном участии барона Унгерн-Штернберга, в честь которого мост и получил свое первое название — Бароновский. Карлу Унгерн-Штернбергу, камергеру императорского двора, было поручено руководить строительством первой железной дороги в Херсонской губернии, к которой тогда принадлежала Одесса. Эта железная дорога соединяла Одессу и Парканы, а позже стала называться Одесско-Балтской.

Вскоре после того как дорога была построена, появился и мост. Позже одесситы его переименовали и стали называть Горбатым — из-за «горбатой» формы металлических силовых конструкций. Это название было официально закреплено за мостом только в 1964 году.

На проезжей части моста были уложены трамвайные рельсы. До сих пор многие одесситы «вспоминают», что через Горбатый мост ходил трамвайный маршрут, однако такого никогда не было. Ни в одном историческом источнике найти подтверждения этому факту не удалось. Рельсы посреди моста были уложены с единственной целью — придать конструкции еще большую жесткость.

горбатый мост

Фото: Думская

Мост обеспечивал проезд с улицы Лагерной, ныне Бреуса, на Балковскую, и с его вводом в эксплуатацию отпала надобность в переезде у Товарной станции.

Горбатый мост стал героем нескольких городских легенд. Считается, что примерно сто лет назад по его опорным аркам проехал на мотоцикле Сергей Уточкин. Ну а для любителей искать сокровища любимой стала легенда о золотом костыле — якобы в конструкции моста был заложен крепежный элемент из чистого золота как символ вечности сооружения.

Ирина СОРОКИНА

Источники: pikabu.ru, odessa.fish, odportal.com.ua, odessitua.com

Ранее мы рассказывали о том, как и кто в Одессе впервые стал лечить грязью и проверять продукты.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить