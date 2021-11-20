Одесские истории: кто в Одессе стал лечить грязью и проверять продукты

Александр Вериго не был одесситом по рождению, но сделал для науки и развития города не меньше, чем те, кто гордится многими поколениями предков, живших в Одессе.

Александр Вериго был профессором Новороссийского университета, создал первую в стране лабораторию по проверке пищевых продуктов, исследовал грязи Куяльницкого и Хаджибейского лиманов.

Избрание сопровождалось скандалом

Родился Александр Вериго в Витебской губернии, в семье, принадлежавшей к старинному дворянскому роду. Отец отдал его в Санкт-Петербургское коммерческое училище, после которого он бы получил должность статистика в Министерстве внутренних дел. Однако Александр увлекся химией и поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Там он изучал химию под руководством профессора Николая Соколова.

После университета Вериго экстерном окончил Михайловскую артиллерийскую академию и даже получил офицерское звание. Но очень быстро понял, что военное поприще его не привлекает, и вышел в отставку. А вот способности Александра Вериго к науке не пропали втуне — он был командирован на два года за границу по линии министерства народного просвещения и работал в лабораториях известных химиков в Тюбингине и Цюрихе.

Вернувшись на родину, Вериго получил приглашение занять должность ассистента в Новороссийском университете. В 1866 году Александр Андреевич защитил магистерскую диссертацию и был назначен доцентом на кафедру химии. Он читал лекции по неорганической химии и химической технологии, вместе с профессором Соколовым, который к тому времени также преподавал в Одессе, организовал хорошо оборудованную химическую лабораторию.

Через пять лет Вериго защитил диссертацию и стал экстраординарным профессором. В то время так называли профессоров без должности или занимавших подчиненное положение, например, заведующих кафедрами. Хотя коллеги с факультета химии проголосовали за Александра Андреевича единогласно, в самом университете многие были против его избрания. Разразился скандал. Он стал настолько громким, что о нем заговорили газеты, а Соколов вместе с другими профессорами даже подали в отставку. Закончилось все тем, что знаменитый Иван Сеченов, поддерживавший Вериго, вновь выдвинул его кандидатуру, и тот был наконец избран.

Доказательством того, что коллеги не ошиблись, стало еще одно избрание Вериго — на сей раз в ординарные профессора. Голосование было тайным, а утверждал претендента в должности сам министр просвещения. Кроме того, Вериго получил чин статского советника и право на получение пенсии. Однако дальше по карьерной лестнице Александр Андреевич двигаться не захотел — его дважды выбирали ректором университета, однако он отказывался по личным причинам. Так что Вериго сделал в Одессе неплохую карьеру, и при этом она была заслуженной — его труды и инициативы были весьма полезны как для города, так и для науки.

Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе в ХІХ веке рождалась организованная преступность.

«Днестровский» водопровод одобрил Александр Вериго

В 1880 году Вериго основал при Новороссийском университете лабораторию для проверки качества пищевых продуктов, которая стала первой в Российской империи. Сначала она была частной, а позже превратилась в городскую.

В то время проблема пищевых отравлений была одной из самых актуальных в стране. Недобросовестных продавцов и изготовителей хватало и тогда, только дела обстояли еще хуже, чем сейчас. И хотя врачи проверяли лавки и предприятия, но вредные примеси не всегда можно было определить «на глазок» или на вкус.

В разных районах страны доходило до того, что в продукты подмешивали не только дорожную пыль и сорняки, но даже ядовитые и опасные ингредиенты, вроде медного купороса. Правда, в большинстве случаев фальсификаторы старались подделывать продукты так, чтобы этого нельзя было заметить. Например, сливочное масло разбавляли крахмалом или говяжьим салом, а в молоко добавляли разведенную в воде известь. Поэтому создание химической лаборатории, в которой можно было научным способом определить качество продуктов, было большим шагом вперед и личной заслугой профессора Вериго. Теперь можно было точно выявить фальсифицированные продукты и сохранить здоровье горожан.

Кроме того, Александр Андреевич изучил состав днестровской воды, источников и колодцев, окружавших город, исследовал целебные грязи Куяльницкого и Хаджибейского лиманов, а также микрофлору морских вод и грунтов. Можно смело сказать, что лечение грязями, а также сами грязелечебницы на Куяльнике появились в том числе и благодаря профессору Вериго. В это же время, по поручению городской управы, профессор изучал природные воды на предмет использования их для водопровода, и его рекомендации стали решающими для строительства городской водонасосной станции на Днестре.

В то время, так же, как и сейчас, в Одессе очень трудно решалась проблема очистки городской канализации от нечистот. И Вериго, исследовав песчаные грунты Пересыпи, доказал их способность без ущерба для природы поглощать канализационные стоки. Он изучил возможность и предложил городу удобрять нечистотами пересыпские почвы. Для того времени это было практически революционное предложение, которое позволяло не только использовать отбросы, но делать это так, чтобы они не попадали в питьевые источники. Благодаря Вериго именно в Одессе впервые в Российской империи были устроены поля орошения, куда отводились городские канализационные воды.

В ноябре 1896 года Александр Вериго оставил преподавательскую работу и был переведен чиновником для особых поручений Министерства финансов. По поручению министра Сергея Витте он организовал в Одессе центральную лабораторию Министерства финансов для нужд винной монополии. Кроме того, он проводил исследования денатурированного спирта, а его работы помогли развитию химии красителей и стереохимии.

Умер Александр Вериго в Одессе 13 марта 1905 года.

Динамит для императора

Именно Вериго исследовал динамит, который террорист-революционер, участник кружка «Земля и воля» Степан Ширяев изготовил для покушения на Александра II. По заключению одесского профессора-химика, это был динамит огромной взрывной силы. Причем, если знать точный рецепт этой взрывчатой смеси, изготовить ее было несложно. Это мог сделать кто угодно и в каком угодно городе, где имелись аптеки. Однако, по заключению Вериго, производить такой динамит было невыгодно, так как стоило это очень дорого. Видимо, более дешевые рецепты террористов не привлекали.

Ранее мы рассказывали о Соне Делоне — одесситке, покорившей мир.