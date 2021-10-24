Новости Одессы и Одесской области

Одесские газеты 100 лет назад: ураган, бытовуха и студенческие шалости

Одесские газеты 100 лет назад: ураган, бытовуха и студенческие шалости

Более 100 лет назад о самых интересных событиях в Южной Пальмире писали не только одесские, но столичные и даже провинциальные газеты. Мы решили полистать раритетные издания за октябрь разных лет и восстановить в памяти забытые страницы истории родного города.

Сомалийцы занялись в Одессе торговлей. Большими группами они разгуливают по улицам и предлагают одесситам корешки для чистки зубов. Как бы в доказательство волшебного свойства этих корешков, сомалийцы показывают публике свои зубы, которые действительно, отличаются редкой белизной. Но при внимательном осмотре, эти волшебные корешки оказываются корнями одесских деревьев».

 «Одесский листок»,
18 октября 1912 года.

* * * * *

Прибыл со своим аэростатом пилот Жильбер и стал готовиться к большому полету из Одессы через Черное море в Турцию. Аэростат Жильбера в состоянии держаться в воздухе 26 часов».

 «Русское слово»,
20 октября 1909 года.

* * * * *

Во время экзаменов по анатомии студент Шор, недовольный полученной неудовлетворительной отметкой, бросил в профессора Батуева чернильницей. Профессор, облитый чернилами, принужден был прекратить экзамен».

«Новое время»,
21 октября 1907 года.

* * * * *

Профессор Батуев получил от министра народного просвещения телеграмму по поводу происшедшего на экзамене возмутительного инцидента. Министр возмущен выходкой безумного дикаря, и высказывает глубокое уважение пострадавшему профессору».

«Новое время»,
27 октября 1907 года.

* * * * *

Во время подхода к станции «Одесса-Порт» пассажирского поезда с Куяльницкого лимана болгарско-подданный Г. Хайдулов, не выждав остановки поезда, спрыгнул и, упав на перрон, сильно ушиб себе левое ухо. По оказании медицинской помощи составлен протокол для привлечения Хайдулова к ответственности… карающей денежным взысканием до 50 рублей».

«Русская речь»,
25 октября 1911 года.

* * * * *

В Одессе ураганом вырваны деревья, телеграфные столбы. Прекращено трамвайное движение. Убит сторож трамвая».

«Одесский листок»,
25 октября 1912 года.

* * * * *

Обнаружен «дом свиданий», существовавший на акционерных началах. Директором-распорядителем его состоял бывший вице-директор одесского «Лионского банка» г. П., получавший в банке 8000 руб. и отказавшийся добровольно от вице-директорства, променяв его на пост директора в «доме свиданий».

 «Утро России»,
26 октября 1910 года.

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Много интересных подробностей из жизни Одессы можно узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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