Новости Одессы и Одесской области

Одесские газеты 100 лет назад: фальшивые лекарства и перестрелки

Одесские газеты 100 лет назад: фальшивые лекарства и перестрелки

Столетие назад о самых интересных событиях в Южной Пальмире писали не только одесские, но столичные и даже провинциальные газеты. Мы решили полистать раритетные издания и восстановить в памяти забытые страницы истории родного города.

За истекшую неделю криминальная хроника Одессы выразилась в следующих цифрах: вооруженных ограблений и вымогательств — 30, нанесений ран, убийств и значительных избиений «неизвестными» — 10, перестрелок — 20, столкновений «союзников» с различными группами — 5, террористических актов — 3, анархистских убийств-2».

«Русское слово»,
1 октября 1907 года.

* * * * *

В Одессе арестованы фальсификаторы аптекарских товаров и патентованных препаратов, изготовлявшихся в громадном количестве за границей и в оригинальной упаковке и пересылавшихся в Россию для сбыта. Уполномоченные центрального союза по защите германских торговых марок предъявили к фальсификаторам иск в 270000 рублей».

«Московские вести»,
7 октября 1908 года.

* * * * *

Магомет-Али получил по телеграфу от своего сына-шаха поздравление по случаю благополучного прибытия в Одессу. Бывший шах продолжает знакомиться с городом, совершая поездки на автомобиле, верхом и в экипаже».

«Русское слово»,
13 октября 1909 года.

* * * * *

Бойкий маклер, принимавший участие в устройстве квартиры бывшему персидскому шаху, послал из Одессы предложение экс-королю Мануэлю, расхваливая Одессу, как место постоянного жительства, и рекомендуя квартиру рядом с шахом».

«Петербургская газета»,
15 октября 1910 года.

* * * * *

В Одессе ожидание войны вызвало глубоко трагический случай. Падение биржевых ценностей совершенно разорило одного известного биржевика. Потеряв все состояние, несчастный от отчаяния сошел с ума, и теперь является в различные собрания и учреждения и называет себя главнокомандующим балканской армии».

«Трудовая копейка»,
16 октября 1912 года.

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Много интересных подробностей из жизни Одессы можно узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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