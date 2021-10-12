Одесские газеты 100 лет назад: фальшивые лекарства и перестрелки

Кабмин намерен продать Одесскую ТЭЦ? Кабмин включил Одесскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в список «большой приватизации», хотя не так давно передавал ее в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины». ПОДРОБНЕЕ

Инструкция «Одесской жизни»: как сэкономить на лекарствах? Большая часть людей с возрастом ходят в аптеку так же часто, как и на работу. То голова болит, то суставы крутит, а если есть хронические заболевания – деньги из кошелька плавно перетекают фармацевтам. Другими словами, расходы на поддержание здоровья значительные, а в итоге приходится экономить на продуктах или предметах первой необходимости. ПОДРОБНЕЕ

Одесский особняк на Дидрихсона будет спасен? (фото) Этот одноэтажный особняк на улице Дидрихсона (бывшей Институтской) словно немного затерялся, как и сама довольно тихая улочка. На сегодняшний день особняк, памятник архитектуры, пустует. Все вроде как наглухо закрыто. А вот окно без стекла красноречиво свидетельствует: сюда можно забраться. И, как выяснилось, «забираются». На сегодняшний день внешне он выглядит «более-менее». Но особняк тихо разрушается… ПОДРОБНЕЕ