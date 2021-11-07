Одесские газеты 100 лет назад: повальное вегетарианство и путаны-аристократки

Столетие назад о самых интересных событиях в Южной Пальмире писали не только одесские, но столичные и даже провинциальные газеты. Мы решили полистать раритетные издания и восстановить в памяти забытые страницы истории родного города.

По сведениям бразильского консульства 30 лет тому назад эмигрировала из Одессы в Южную Америку Дебора Шухман, оставившая в Одессе брата, бедного сапожника

Х. Шухмана, и малолетних сестер. В Бразилии она вышла замуж за скотопромышленника, нажившего миллионное состояние. В настоящее время Шухман разыскивает брата и сестру, которым намерена уделить солидные суммы из доставшегося за смертью мужа огромного состояния». «Одесский листок»,

4 ноября 1911 года.

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Увлечение вегетарианством растет в Одессе не по дням, а по часам. В разных концах города открываются новые вегетарианские столовые, кофейни, молочные, паштетные, где рядом с обыкновенным меню вывешивают вегетарианское. Чем вызвано это поголовное увлечение? Убеждением, гигиеническими соображениями или дороговизной мясных продуктов? Что бы там ни было, а съедобные четвероногие могут, наконец, вздохнуть несколько свободней». «Одесский листок»,

16 ноября 1912 года.

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В Одессе обнаружен аристократический дом свиданий, содержимый семейством Парадиз. В руки Парадиз попадались дамы из приличных слоев общества. Притон помещался в д. 21, по ул. Витте… Во время обыска были найдены три дамы, из них две семейные. Они были до того смущены появлением начальника, что едва не потеряли сознания. Дамы были переписаны. Из дознания выяснилось, что содержательница притона всякими способами завлекала семейных дам из общества». «Утро России»,

18 ноября 1911 года.

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На Черном море третий день свирепствует ужасный шторм, жертвами которого сделались несколько пароходов и парусных судов, частью совершенно погибших, частью потерпевших значительные аварии. Из Одессы вследствие шторма, сопровождавшегося снежной метелью, не отошли пароходы в Крым, на Кавказ и в Болгарию». «Русское слово»,

19 ноября 1907 года.

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Владелец магазина Цукерман, при наложении ареста на товары судебным приставом в обеспечение иска, вырвал у последнего все делопроизводство с исполнительными листами и бросил в горевшую печь. Бумаги сгорели, пристав магазин опечатал. Цукерман предается суду». «Новое время»,

20 ноября 1909 года.

Много интересный фактов о жизни Одессы в прошлом веку вы можете узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.