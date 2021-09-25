Бурный сентябрь: о чем писали одесские газеты 100 лет назад

Столетие назад о самых интересных событиях в Южной Пальмире писали не только одесские, но столичные и даже провинциальные газеты.
Базарная улица на некоторых кварталах сделалась по вечерам местом почти непроходимым. Дело в том, что на этой улице имеются такие веселые заведения, о которых в порядочном обществе говорят шепотом. По вечерам из этих заведений выходят весьма сомнительные особы и назойливо пристают к прохожим».
«Одесский листок»,
4 сентября 1912 года.
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B одесской публичной библиотеке существуют довольно странные правила. Moлодым людям до 21 года не выдаются книги. Хорошее дело! Молодым людям до 21 года можно быть отцами семейства, a книги рано читать. Администрация библиотеки объясняет это правило тем, что одесситы до 21 г. «не умеют обращаться с книгами».
«Одесский листок»,
5 сентября 1912 года.
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В Одессе производит громадную сенсацию раскрытие шайки, которая занималась освобождением призывных и солдат от военной службы. Шайка имела в своем распоряжении несколько врачей. Одного из главарей шайки, который вербовал в разных городах молодых людей, желавших избежать воинской повинности, удалось арестовать».
«Московская газета»,
11 сентября 1911 года
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В последнее время в Одессе было несколько случаев появления так называемых «анархистов-мазуриков» в свадебных залах, где они, угрожая бутафорскими бомбами и деревянными пистолетами… опорожняли карманы насмерть перепуганных гостей, забирали подарки и уносили даже сервировку. Вчера во время одной еврейской свадьбы в зале Трояно была устроена засада. Полицейские во фраках разыгрывали роль гостей. Во время ужина явились «анархисты». Всех их — 18 человек — полицейские арестовали».
«Русское слово»,
12 сентября 1906 года.
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Близ Дофиновки на шедшее в Одессу парусное судно напали неизвестные, заперли команду в трюме и похитили деньги».
«Новое время», 13 сентября 1912 года.
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«Американизм» проникает к нам быстрыми шагами. Целая армия фотографов рассеялись по городу и, обходя дворы, производят моментальные снимки. За 10-15 коп. тут же воспроизводится миниатюрный снимок. Новинка эта имеет большой успех у прислуг, дворников и детей. Интеллигенты «держат фасон» и воздерживаются».
«Одесский листок»,
21 сентября 1912 года
Много интересного о жизни Одессы можно узнать в предыдущем выпуске наших 100-летних новостей.