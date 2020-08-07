Одесская Музкомедия на «Зеленой волне»: как ожившие литературные герои покоряли зрителей?

Конечно, в начале было Слово, а потом оно соединилось с Музыкой — и вот как результат: вечерний концерт на «Зеленой волне»-2020, где ожившие литературные герои в исполнении артистов Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного покоряют сердца гостей фестиваля.

«Ты — в сердце моем, ты — всюду со мной» — такое название концерта артистов нашей Музкомедии, нашей любимой оперетты не случайно. Ну, во-первых, это знаменитые строки из «Белой акации» (опять таки — Слово!). Во-вторых, это уже добрая традиция театра — ежегодный концерт для гостей на ежегодной «Зеленой волне».

И нужно было видеть, как торопился благодарный зритель к палатке, именуемой «Книжная сцена». А сцена, кажется, и сама стала одной из самых-самых творчески волнующихся волн Международного фестиваля с одноименным названием.

Места были заняты мгновенно, люди стояли и рядом, и даже вдалеке, и если кому-то не было видно, то, как сказал один из гостей, «ну хотя бы слышно, и мне уже сказочно!». Кто-то не совсем разобрался, что происходит, пытаясь узнать, «где можно купить билет на концерт».

Никаких билетов! Это — творческий подарок театра, наслаждайтесь, присоединяйтесь.

И как же все это легко, как филигранно! И какой же труд стоит за всем этим! Это уже не говоря о том, что и грим приходится накладывать, и костюмы надевать в «полевых» условиях, и… О, сколько всего, одна жара чего стоит! Но как же все это красиво в результате, как все это отточено!

Концерт ОАТМК включил и «кусочки» спектаклей, и сольные номера. А зритель благодарно окунал исполнителей в волны оваций и не хотел отпускать артистов, которые еще раз искренне признались концертом в любви к Одессе, к морю, к «Зеленой волне», и, главное, к своему благодарному зрителю.

Больше фото со спектакля смотрите в галерее:

Одесская Музкомедия на «Зеленой волне» Одесская Музкомедия на «Зеленой волне» Одесская Музкомедия на «Зеленой волне» Одесская Музкомедия на «Зеленой волне» Одесская Музкомедия на «Зеленой волне»

Фото: Мария Котова