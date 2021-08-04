Новости Одессы и Одесской области

Одесская Ланжероновская арка: от былого величия до печального сегодня и надеждой на завтра (фото)

Одесская Ланжероновская арка: от былого величия до печального сегодня и надеждой на завтра (фото)

Одесское лето и одесский Ланжерон – понятия неразделимые. А ведет к пляжу Ланжерон знаменитая Ланжероновская арка. Почтенная она, в прошлом году ей исполнилось 190 лет. И вот, если смотреть на нее издали, не вдаваясь в детали, то кажется, что все еще ничего смотрится старушка. А вот если подойти поближе, то становится ясно: пора, ой, пора приводить в порядок! Хотя с последнего по времени ремонта арки прошло не так уж и много времени – ее облагораживали в 2013 году.

Ее сегодняшний день

Сейчас к ней близко лучше не подходить. Не спасают старые колесоотбойники, сохранившиеся со времен оных. Проезжают здесь машины, причем довольно активно. Как результат: смотреть на некоторые места просто страшновато, печальное зрелище. Впрочем, если вы поднимите голову, чтобы изучить арку внимательней, то тоже ничего хорошего не увидите: следы былой красоты осыпаются, декор отваливается. Трещины, грязь, сколы, разные повреждения от проезжающих авто…

Из истории арки

Построили Ланжероновскую арку в 1830 году. Ее автором считается Франц Боффо.

Откуда «взялась» арка? Она украшала вход на дачу генерал-губернатора графа Александра Ланжерона. Собственно, от того давнего Ланжерона только и осталась эта арка.

Старые фото и открытки ресурса, собранные на ресурсе «Старая Одесса в фото», услужливо демонстрируют нам облик арки задолго до революции, после нее, в период Второй Мировой…

Ланжерон, арка, старые фото2
Ланжерон, арка, старые фото3
Ланжерон, арка, старые фото4
Ланжерон, арка, старые фото5
Ланжерон, арка, старые фото6
Ланжерон, арка, старые фото7
Ланжерон, арка, старые фото8

Здесь пролегали рельсы, по которым проезжала конка. Тащила упряжка лошадей по ним трамвайный вагон, в котором ехали одесситы на Ланжерон. Старые фото также демонстрируют, что далеко не во все времена красиво смотрелась Ланжероновская арка: разное она видела, в разном состоянии пребывала.

Ланжерон, арка, старые фото9

В 1941 году

Ланжерон, арка, старые фото10

В 1942 году

Ланжерон, арка, старые фото

50-е годы прошлого столетия

Если очень коротко, то история арки такова:

  • появилась в 1830 году, являлась парадными воротами дачи Ланжерона;
  • в 1991 году признана памятником архитектуры местного значения;
  • в 2013 году была реконструирована-отреставрирована по сохранившимся старым гравюрам и фотографиям;
  • сегодня снова нуждается в приведении в божеский вид и по этому поводу есть планы.

Что завтра?

Арку и спуск к Ланжерону, как уже сообщала «Одесская жизнь», ждут перемены. Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета намерено заказать проект (да, речь пока идет только о проекте) капремонта твердого покрытия у Ланжероновской арки.

Важная деталь: все автомобили намерены пускать в объезд арки. Для них планируют сделать дополнительный проезд – в обход памятника архитектуры. Срок сдачи проекта – до конца текущего года.

Ну а каково состояние арки сегодня, «любуйтесь» на наших фото:

Ланжерон, арка
Ланжерон, арка2
Ланжерон, арка3
Ланжерон, арка4
Ланжерон, арка5
Ланжерон, арка6
Ланжерон, арка7
Ланжерон, арка8
Ланжерон, арка9
Ланжерон, арка10

Ранее мы рассказывали историю двух шаров на одесском Ланжероне.

Вас также может заинтересовать: Одесские пляжи: как возник Ланжерон (видео).

Фото Ланжероновской арки в прошлом – ресурс «Старая Одесса в фото», фото арки сегодня – автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить