Одесская Ланжероновская арка: от былого величия до печального сегодня и надеждой на завтра (фото)

Одесское лето и одесский Ланжерон – понятия неразделимые. А ведет к пляжу Ланжерон знаменитая Ланжероновская арка. Почтенная она, в прошлом году ей исполнилось 190 лет. И вот, если смотреть на нее издали, не вдаваясь в детали, то кажется, что все еще ничего смотрится старушка. А вот если подойти поближе, то становится ясно: пора, ой, пора приводить в порядок! Хотя с последнего по времени ремонта арки прошло не так уж и много времени – ее облагораживали в 2013 году.
Ее сегодняшний день
Сейчас к ней близко лучше не подходить. Не спасают старые колесоотбойники, сохранившиеся со времен оных. Проезжают здесь машины, причем довольно активно. Как результат: смотреть на некоторые места просто страшновато, печальное зрелище. Впрочем, если вы поднимите голову, чтобы изучить арку внимательней, то тоже ничего хорошего не увидите: следы былой красоты осыпаются, декор отваливается. Трещины, грязь, сколы, разные повреждения от проезжающих авто…
Из истории арки
Построили Ланжероновскую арку в 1830 году. Ее автором считается Франц Боффо.
Откуда «взялась» арка? Она украшала вход на дачу генерал-губернатора графа Александра Ланжерона. Собственно, от того давнего Ланжерона только и осталась эта арка.
Старые фото и открытки ресурса, собранные на ресурсе «Старая Одесса в фото», услужливо демонстрируют нам облик арки задолго до революции, после нее, в период Второй Мировой…
Здесь пролегали рельсы, по которым проезжала конка. Тащила упряжка лошадей по ним трамвайный вагон, в котором ехали одесситы на Ланжерон. Старые фото также демонстрируют, что далеко не во все времена красиво смотрелась Ланжероновская арка: разное она видела, в разном состоянии пребывала.
Если очень коротко, то история арки такова:
- появилась в 1830 году, являлась парадными воротами дачи Ланжерона;
- в 1991 году признана памятником архитектуры местного значения;
- в 2013 году была реконструирована-отреставрирована по сохранившимся старым гравюрам и фотографиям;
- сегодня снова нуждается в приведении в божеский вид и по этому поводу есть планы.
Что завтра?
Арку и спуск к Ланжерону, как уже сообщала «Одесская жизнь», ждут перемены. Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета намерено заказать проект (да, речь пока идет только о проекте) капремонта твердого покрытия у Ланжероновской арки.
Важная деталь: все автомобили намерены пускать в объезд арки. Для них планируют сделать дополнительный проезд – в обход памятника архитектуры. Срок сдачи проекта – до конца текущего года.
Ну а каково состояние арки сегодня, «любуйтесь» на наших фото:
Ранее мы рассказывали историю двух шаров на одесском Ланжероне.
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Фото Ланжероновской арки в прошлом – ресурс «Старая Одесса в фото», фото арки сегодня – автора