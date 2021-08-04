Одесская Ланжероновская арка: от былого величия до печального сегодня и надеждой на завтра (фото)

Одесское лето и одесский Ланжерон – понятия неразделимые. А ведет к пляжу Ланжерон знаменитая Ланжероновская арка. Почтенная она, в прошлом году ей исполнилось 190 лет. И вот, если смотреть на нее издали, не вдаваясь в детали, то кажется, что все еще ничего смотрится старушка. А вот если подойти поближе, то становится ясно: пора, ой, пора приводить в порядок! Хотя с последнего по времени ремонта арки прошло не так уж и много времени – ее облагораживали в 2013 году.

Ее сегодняшний день

Сейчас к ней близко лучше не подходить. Не спасают старые колесоотбойники, сохранившиеся со времен оных. Проезжают здесь машины, причем довольно активно. Как результат: смотреть на некоторые места просто страшновато, печальное зрелище. Впрочем, если вы поднимите голову, чтобы изучить арку внимательней, то тоже ничего хорошего не увидите: следы былой красоты осыпаются, декор отваливается. Трещины, грязь, сколы, разные повреждения от проезжающих авто…

Из истории арки

Построили Ланжероновскую арку в 1830 году. Ее автором считается Франц Боффо.

Откуда «взялась» арка? Она украшала вход на дачу генерал-губернатора графа Александра Ланжерона. Собственно, от того давнего Ланжерона только и осталась эта арка.

Старые фото и открытки ресурса, собранные на ресурсе «Старая Одесса в фото», услужливо демонстрируют нам облик арки задолго до революции, после нее, в период Второй Мировой…

Здесь пролегали рельсы, по которым проезжала конка. Тащила упряжка лошадей по ним трамвайный вагон, в котором ехали одесситы на Ланжерон. Старые фото также демонстрируют, что далеко не во все времена красиво смотрелась Ланжероновская арка: разное она видела, в разном состоянии пребывала.

Если очень коротко, то история арки такова:

появилась в 1830 году, являлась парадными воротами дачи Ланжерона;

в 1991 году признана памятником архитектуры местного значения;

в 2013 году была реконструирована-отреставрирована по сохранившимся старым гравюрам и фотографиям;

сегодня снова нуждается в приведении в божеский вид и по этому поводу есть планы.

Что завтра?

Арку и спуск к Ланжерону, как уже сообщала «Одесская жизнь», ждут перемены. Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета намерено заказать проект (да, речь пока идет только о проекте) капремонта твердого покрытия у Ланжероновской арки.

Важная деталь: все автомобили намерены пускать в объезд арки. Для них планируют сделать дополнительный проезд – в обход памятника архитектуры. Срок сдачи проекта – до конца текущего года.

Ну а каково состояние арки сегодня, «любуйтесь» на наших фото:

Ранее мы рассказывали историю двух шаров на одесском Ланжероне.

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Фото Ланжероновской арки в прошлом – ресурс «Старая Одесса в фото», фото арки сегодня – автора