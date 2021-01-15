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Одесситов хотят лишить зеленой зоны ради парковки

Одесситов хотят лишить зеленой зоны ради парковки

За зданием Киевского районного суда, которое находится в жилом массиве между улицами Филатова и Варненской, хотят вырубить несколько десятков деревьев. Насаждения планируют убрать ради строительства паркинга для работников суда.

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Об этом сообщила активистка Светлана Подпалая в группе общественной организации «Зеленый лист» в социальных сетях.

– Мы насчитали там больше 60 деревьев, из которых всего несколько сухих. Но по акту обследования департамента экологии, аварийными признаны 25 деревьев, что сильно преувеличивает реальное положение вещей. К тому же вплотную к забору суда растут абсолютно здоровые молодые деревья, которые будут спилены, несмотря на отсутствие разрешительных документов, – считает активистка.

Местные жители обратились за помощью к депутатам, но те пока не отреагировали на ситуацию.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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