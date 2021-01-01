1 января 1913 года в Одессе родился Леонид Волынский, который в конце Второй мировой войны организовал спасение и эвакуацию картин Дрезденской галереи из разрушенного немецкого города.

После рождения Леонида Наумовича семья переехала из Одессы в Житомир, а когда мальчик окончил школу, его отправили в Киев поступать в Академию художеств. Окончив ее, Волынский работал художником в Киевском театре оперы и балета.

В 1941 году, на следующий день после начала войны, он ушел добровольцем на фронт. Попал в Киевский котел, затем несколько раз был в плену, но ему удавалось бежать, воспользовавшись фальшивыми документами. Волынский вернулся в часть и дошел до Германии.

Весной 1945 года командование поручило ему выяснить судьбу картин Дрезденской галереи, так как он имел художественное образование и свободно говорил по-немецки. Волынского назначили командиром группы из пяти человек. Поиски проходили в штольнях и старых замках.

Всего семь дней понадобилось Волынскому, чтобы разыскать художественные сокровища. В одной из сырых заброшенных каменоломен на окраине города солдаты обнаружили картины, которые были свалены как попало, покрыты пылью и грязью. Среди них была «Сикстинская мадонна» Рафаэля и «Автопортрет с Саскией» Рембрандта, «Спящая Венера» Джорджоне, «Святая Инесса» Риберы, «Динарий кесаря» Тициана – около двухсот шедевров старых мастеров.

Многие полотна были повреждены сыростью. Их отправили в московский Музей имени Пушкина, где мастера реставрировали их в течение десяти лет. В 1955 году в Дрезден вернулись все картины – 1240 уникальных полотен.

Леонида Волынского представили к ордену Красной Звезды, но ему отказали, так как он «проживал на временно оккупированной немцами территории». Вместо ордена Волынский был награжден медалью «За боевые заслуги».

После войны он написал книгу «Семь дней», в которой рассказал о спасении шедевров Дрезденской галереи. Позже на эту тему был снят художественный фильм.

Источник: grad.ua; mayak.org.ua.

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