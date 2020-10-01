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История Одессы: знаменитый ученый больше 20 лет руководил Одесской обсерваторией

История Одессы: знаменитый ученый больше 20 лет руководил Одесской обсерваторией

1 октября 1916 года профессор Александр Орлов вернулся в Одессу из гравиметрической экспедиции на Алтай, где проводил исследования силы притяжения.

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Профессор Орлов был академиком украинской Академии наук и одним из основателей геодинамики. В начале ХХ века он был самым авторитетным специалистом в области колебания широт и первым ученым, определившим скорость и направление векового движения полюса Земли.

Александр Орлов родился в Смоленске в семье священника. После гимназии он окончил физико-математический факультет Петербургского университета, учился в Сорбонне, стажировался в Германии и Швеции. С 1913 года его деятельность проходила в Украине — более 22 лет он руководил астрономической обсерваторией Одесского университета, где заложил традиции классических астрономических исследований.

Александр Яковлевич пригласил на работу в обсерваторию известных астрономов, а с помощью университетского механика Ивана Тимченко восстановил инструменты обсерватории, часть из которых стали одними из лучших в стране. Кроме того, долгое время Орлов занимался проблемами оползней в Одессе, проводил нивелировочные измерения на побережье.

В 1916 и 1917 годах профессор совершил поездки в Томск и Иркутск, откуда доставил в Одессу гравиметрическое оборудование. Здесь им был определен гравиметрический пункт — точка, где измерено ускорение силы тяжести и определены все геодезические координаты. Этот пункт вошел во все международные каталоги.

Также Орлов изучал приливы в Черном море и влияние Луны на скорость и направление ветра. По результатам исследований он установил, что даже в практически замкнутом Черном море присутствует приливная волна, а колебания уровня моря у берегов Одессы достигают шести сантиметров. Кроме того, ученый разработал новые методы гравиметрии, создал гравиметрические карты Украины, Сибири и Алтая, связав их в единую сеть.

Источники: astro-observ-odessa0.1gb.ua

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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