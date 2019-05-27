Одесса принимает гостей: сколько стоит переночевать в городе у моря?

Каждый год Южная Пальмира принимает миллионы туристов. И самый большой поток отдыхающих приходится на теплое время года. Уже сейчас туристы разбирают свободное жилье практически молниеносно, а стоимость аренды обещает только расти.

«Одесская жизнь» выяснила, сколько обойдется отдыхающим аренда жилья в летнем сезоне 2019 года.

Город в городе: цены на поселке Котовского

В любое время года в Одессе туристов ждут и готовы предложить сотни вариантов жилья. Среди такого изобилия выбрать квартиру на сутки – задача не из простых. Мы начнем наш обзор с одного из спальных районов города. Суворовский район по площади самый большой в Одессе. Территория его тянется вдоль морского побережья, что несомненно привлекательно для туристов.

Снять тут комнату в десятиминутной доступности от моря обойдется порядка 200 грн./сутки. Рассчитывать можно на все необходимые удобства. Однако такие варианты нарасхват и как правило их бронируют задолго до начала сезона.

Арендовать посуточно однокомнатную квартиру будет несколько дороже — от 350 грн./сутки, двушки в диапазоне 400-500 грн./сутки, а трехкомнатные апартаменты стартуют от 600 грн./сутки.

Кроме того, тут можно найти коттеджи или домики у самого моря. За них придется выложить в среднем 1000 грн. за сутки (2 комнаты /8 кроватей).

Из-за массового притока туристов в Суворовском районе хорошо развита сеть развлекательных учреждений, а также кафе, ресторанов и магазинов. Однако к известным достопримечательностям Одессы, таким как Потемкинская лестница, Дерибасовская, Морской порт придется добираться на транспорте.

В эпицентре событий

Снять квартиру посуточно в Приморском районе – это оказаться в эпицентре всех событий в городе. В этом районе находится знаменитая улица Дерибасовская, рынок Привоз, Аркадия, пляжи Ланжерон и Отрада.

Жить одновременно и у моря, и в центре – удовольствие не из дешевых. На помощь придет такой бюджетный вариант, как хостел. Цена за койко-место в среднем 200 грн./сутки. Также возможны скидки по коллективным заявкам.

В разгар сезона в Приморском районе за однокомнатную квартиру придется отдать от 600 грн./сутки. Аренда квартир-студий в домах вблизи моря – порядка 1000 грн./сутки. Такая же стоимость двухкомнатных квартир в центре, но это значительно дальше от моря.

В центральном районе расположено много отелей. Цены разнятся в зависимости от уровня и местонахождения — до 1800 грн. за номер. В пятизвездочных отелях вблизи моря цены достигают 4500-5500 грн./сутки за номер.

Любителям театров и исторических достопримечательностей, конечно, лучше поселиться в центральной части города. Тем, кто предпочитает более молодежный формат отдыха, будет удобно поселиться на проспекте Шевченко, недалеко до Аркадии, Французского бульвара и целой вереницы пляжей Большого Фонтана.

Спальный район с выходом к морю

Речь о Киевском районе, где находится несколько городских пляжей Одессы, курортный жилмассив Черноморка, элитный коттеджный городок Совиньон. Здесь расположен уникальный Мемориал обороны Одессы, в состав которого входят музей под открытым небом и парк — любимое место отдыха местных жителей и туристов.

Комнаты в мини-отелях здесь дешевле, и стоят от 400 грн./сутки.

За такую же цену можно найти и чистенькую однокомнатную квартиру. Двухкомнатные апартаменты обойдутся в 600 грн./сутки, а трехкомнатные — 700 грн./сутки. Однако в новых домах даже однушки будут стоить дороже и могут достигать 700 грн./сутки.

Кроме того, здесь множество предложений жилья коттеджного типа. Если вы собрались отдыхать компанией, есть смысл арендовать дом. В среднем за него придется отдать 1200 грн./сутки (2 комнаты /8 кроватей).

В Киевском районе найдется большое количество кафе, ресторанов и других заведений, которые пользуются особой популярностью в летний сезон.

Бюджетный вариант

Еще один, Малиновский, район Одессы не имеет прямого выхода к морю. Поэтому избалованному туристу, жаждущему понежиться на пляжах или прогуляться по вечерней набережной, этот вариант придется не по душе. А вот для деловых поездок и командировок он подойдет идеально: здесь много вариантов бюджетного жилья и удобных апартаментов по низкой цене.

Комнату в отеле тут сдадут в среднем за 300 грн./сутки. Однокомнатную квартиру можно найти в пределах 350 грн./сутки. Двухкомнатную – 450 грн./сутки, а трешка встанет в 550 грн./сутки.

Туристы, выбравшие для проживания Малиновский район, смогут легко доехать в любую точку Одессы, воспользовавшись общественным транспортом или услугами такси. Тем, кто путешествует на автомобиле, в любом отеле предоставляют место на парковке, обычно без дополнительной платы.

За городом дешевле не везде

Вблизи Одессы существует немало населенных пунктов, где тоже можно отдохнуть на берегу моря. Затока, Грибовка – не так уж и дешевы. Цены на жилье здесь такие же, как и в Одессе. Но можно отдохнуть на берегу моря и в палатке. Если такой отдых по душе, то стоит обратить внимание на села Курортное и Приморское в Белгород-Днестровском районе. Также можно разбить палатки в Затоке и Каролино-Бугазе. Для этого там существуют специальные площадки, правда, оплатить место под палатку все же придется. В прошлом году это стоило 20 грн./легковой автомобиль, 25 грн./микроавтобус, 20 грн./сутки с человека.

О безопасности

Сейчас существует множество сайтов, где можно заранее забронировать койку, заказать номер в гостинице или на базе отдыха на конкретные даты. Однако нужно быть внимательным, потому что часто жилье сдают не сами хозяева, а посредники, которым нужно будет заплатить половину стоимости аренды. Кроме того, не стоит соглашаться на предоплату, которую требуют люди, сдающие жилье в аренду. Не факт, что вы вернете свои деньги.

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Самое главное правило недорогого отдыха — планируй заранее. Чем раньше забронировать билеты, жилье, продумать экскурсии, тем ниже будут цены. Бронировать билеты на транспорт и жилье нужно минимум за месяц.