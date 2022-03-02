Одесса на военном положении. Спецвыпуск газеты «Одесская жизнь». Загружайте бесплатно

Мы подготовили для вас спецвыпуск газеты «Одесская жизнь», в котором собрали полезную информацию о том, как выжить во время войны. Газета распространяется бесплатно почтальонами в Одессе, есть в почтовых отделениях, ее можно взять в магазинах сетей Таврия В, Копейка, Сильпо. На сайте мы публикуем pdf-версию.