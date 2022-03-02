Одесса на военном положении. Спецвыпуск газеты «Одесская жизнь». Загружайте бесплатно

Мы подготовили для вас спецвыпуск газеты «Одесская жизнь», в котором собрали полезную информацию о том, как выжить во время войны. Газета распространяется бесплатно почтальонами в Одессе, есть в почтовых отделениях, ее можно взять в магазинах сетей Таврия В, Копейка, Сильпо. На сайте мы публикуем pdf-версию.
В номере вы найдете:
- полный список бомбоубежищ города
- как работают банки
- горячие линии и полезные телефоны
- ситуация на границе: КПП через которые можно уехать
- где получить помощь малообеспеченным
- комендантский час: как себя вести и зачем он нужен
- как получить пенсию
- как связаться с родными, если нет связи