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Новости Одессы и Одесской области

«Диалог есть»: представителям малого и среднего бизнеса Одессы областная власть пообещала пересмотреть ограничения

«Диалог есть»: представителям малого и среднего бизнеса Одессы областная власть пообещала пересмотреть ограничения

После массового автопробега по городским улицам, члены Всеукраинской профессиональной асоциация предпринимателей и другие протестующие подъехали к облгосадминистрации, где передали резолюцию об отмене мер, ограничивающих деятельность рынков.

Об этом сообщил нам наш корреспондент.

Около двух часов дня пятьсот участников Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации. Таким образом предприниматели хотели привлечь внимание власти к «двойным стандартам» ограничений торговли: рынки закрыты, а супермаркеты и другие ТЦ продолжают работать.

Учасники акции закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации.
Учасники акции закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации.
Учасники акции закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации.
Учасники акции закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации.
Учасники акции закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации.
Учасники акции закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации.
Учасники акции закончили свой автопробег у здания Одесской областной государственной администрации.

– Таврия, Сильпо, Метро, Эпицентр – все эти торговые центры работают. А нам говорят сидеть дома. Почему мы должны сидеть дома? На рынке можно вести торговлю, соблюдая все эти нормы. Санитарные и противоэпидемиологические меры легче соблюдать на открытом воздухе, чем в помещениях, – рассказал руководитель Всеукраинской профессиональной организации предпринимателей в Приморском районе Одессы Мушвиг Гасанов.

На фото Мушвиг Гасанов

Свою резолюцию они передали в Одесскую ОГА, где им ответили, что пересмотрят ограничения.

– Диалог у нас есть, мы надеемся, что они примут правильное решение. Иначе мы этот карантин не переживем, – подытожил Гасанов.

В свою очередь президент ВПАП Борис Эмельдеш подчеркнул, что карантинные меры, принятые Кабинетом министров Украины несправедливы и неуместны:

– Кто-то работает, а кто-то нет. Я не хочу, чтобы нас неправильно поняли. Мы за то, чтобы весь бизнес работал: и малый, и средний, и большой. Все предприятия платят налоги, за счет этого экономика нашей страны может развиваться.

На фото Борис Эмельдеш.

Напомним, что члены Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей принимают участие в волонтерской деятельности, связанной с транспортировкой и доставкой продуктовых пакетов помощи социально незащищённым людям.

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