Обвал цен в черную пятницу: где, что, почем в Одессе?

29 ноября в Одессе – Черная пятница. Это время, когда многие магазины устраивают распродажи своих товаров со скидками до 90%. В городе выгодные акции продлятся до 2 декабря. А в последнюю пятницу осени можно будет приобрести не только новые вещи по приятной цене, но и закупить подарки родным и близким к новогодним праздникам. Где в Одессе ожидаются лавины скидок, узнайте из материала.

Магазины одежды и аксессуаров

В течение четырех дней, — с 29 ноября по 2 декабря, в самых больших торговых центрах Одессы будут действовать скидки и акции на женскую и мужскую одежду. Скидки от 30 до 80% можно будет найти в «Сити центре» (пр. Небесной Сотни, 2; ул. Давида Ойстрах, 32), «Ривьере» (Южная дорога, 1), «Fontan Sky center» (Семафорный переулок, 4), «Панораме» (пл. Независимости, 1), «Галереи Афина» (Греческая пл., 3/4) и «Kadorr» (ул. Екатерининская, 27/1). Низкие цены на свой ассортимент предоставят такие торговые марки одежды и нижнего белья, как: Gloria Jeans, Conte, Adidas, Colins, Cpopp, Hose, Mango, Mohito, Oodji, O’stin, Orsay, Reserved, Sinsay, Спортмастер и другие. Также порадуют приятными акциями магазины обуви и аксессуаров: Ecco, Miraton, Vittо Ross и Top Shoes. Предлагают “вкусную” цену магазины текстиля и товаров для дома: English Home, JYSK и TAC.

Для удобства покупателей магазины, участвующие в акции, отмечены специальным красным или желтым стикером.

Магазины декоративной косметики и товаров для дома

До 11 декабря в сети магазинов «Ева» действует выгодное предложение — при покупке одного товара, второй в подарок, а также скидки на ассортимент до 50%. Так, со скидкой 30-50% можно приобрести декоративную косметику и зубные пасты, щетки, ополаскиватели для рта. Такая же скидка на краски для волос, средства для укладки и аксессуары для волос (заколки, резинки и пр.). Снизилась до 50% цена на стиральные порошки, товары для дома и уборки. Со скидкой до 40% можно купить мужскую и женскую парфюмерию.

До 19 декабря предоставляют суперцены на свой ассортимент и магазины «Prostor». На декоративную косметику — скидка 30-70%, на средства для полости рта – до 35%, на гели для душа и мыло – до 25%. Со скидкой от 20 до 60% предлагают приобрести парфюмерию для мужчин и женщин, шампуни, маски и краски для волос. На 15-50% подешевели товары для стирки и кухонные принадлежности.

В сидках и акциях участвуют такие торговые марки, как: Lоreal, Maybelline, Bourjois, Garnier, Домашняя аптека, Чистая линия, Сто рецептов красоты, Nivea, Colgate, Gillette, Gliss Kur, Gala, Losk, Ariel, Tide, Pampers и другие.

Магазины техники и электроники

С 28 ноября до 2 декабря магазины бытовой техники и электроники «Comfy», «Eldorado» и «Фокстрот» дарят покупателям скидку на ассортимент до 70%. По выгодной цене можно приобрести как бюджетную технику, так и технику премиум-класса. Это смартфоны, ноутбуки и планшеты, гаджеты и аксессуары для них, телевизоры, смарт-часы, фитнес-браслеты, аудио и видео-техника, холодильники, плиты, стиральные машины, климатическая техника и кухонная утварь. К тому же, в магазинах предоставят выгодные условия по оформлению кредита и бесплатную доставку товара на дом. В скидках и акциях участвуют такие торговые марки, как: Samsung, LG, Lenovo, Apple, Asus, Xiaomi, Huawei, Philips, Braun, Tefal и другие.

В стороне от «Черной пятницы» не осталась сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий «Цитрус». Здесь скидки ожидаются в 30-50%. По акции можно купить смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, аксессуары для гаджетов, фотоаппараты, видеокамеры, электронные часы и другие современные устройства.

Внимание!

Об условиях и перечне товаров, участвующих в акции, узнавайте у продавцов-консультантов магазинов. Скидка может не касаться товаров, участвующих в других акциях.

Фото: cosmo.kz

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