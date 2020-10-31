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Обойдемся без специалиста: как снять гель-лак в домашних условиях

Обойдемся без специалиста: как снять гель-лак в домашних условиях

Гель-лак – это специальное покрытие для ногтей, которое держится более двух недель. Однако у представительниц прекрасного пола возникают проблемы с его удалением. Рассказываем вам, как лучше снять модный лак с ногтей, не посещая салон.

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Используем фольгу

Вырежьте из ватных дисков треугольные заготовки, повторяющие форму ногтей, чтобы ацетон меньше контактировал с кожей. Если диски двуслойные, разделите треугольнички на две части.

Хорошо пропитайте ватные заготовки жидкостью для снятия лака, приложите их к ногтям и замотайте сверху фольгой. Чтобы защитить кожу вокруг ногтя от ацетона, смажьте ее вазелином или жирным кремом. Подождите 15-20 минут, периодически массируя кончики пальцев, чтобы ускорить процесс. Когда время выйдет, стяните с пальцев фольгу с ватой. Если лак не снялся вместе с диском, аккуратно соскоблите его апельсиновой палочкой или острой пилочкой.

После этого подшлифуйте пластины бафом – специальной пилкой в виде прямоугольного бруска. Это делается для того, чтобы ногти стали гладкими.

С пилкой еще проще

В отличие от первого способа, запиливание пилкой верхнего слоя гель-лака значительно упрощает его снятие. Как можно сильнее (не касаясь поверхности своего ногтя) запилите несколько слоев геля, затем можете обратиться к способу с фольгой.

Безворсовая салфетка из косметического магазина  

Специальные салфетки для снятия гель-лака можно найти в косметических магазинах. Каждая упаковка таких салфеток содержит несколько отдельных пакетиков, в каждом из которых лежит безворсовая салфетка, пропитанная ацетоном. Внутренняя часть пакетика сделана из материала, напоминающего обычную фольгу.

Сперва спилите пилочкой верхний слой геля. Обработайте кожу вокруг ногтей жирным кремом. Отрежьте один край у пакетика, наденьте на палец и аккуратно прижмите, чтобы он не слетал. Точно так же оберните все ногти. Подождите 10-15 минут и снимите лак апельсиновой палочкой. Если некоторые участки не поддаются, удалите их пилкой.

Последний штрих косметической процедуры

После снятия гель-лака на ногти нужно нанести специальное масло. Найти такое можно в любом косметическом магазине. Если его нет под рукой, подойдет и обычное эфирное или оливковое.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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