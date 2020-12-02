Выборы закончились, и Одесса вернулась к обычной жизни – с новым-старым мэром и лидерством партии «Доверяй делам» в горсовете. Теперь у нас есть еще пять лет, чтобы научиться контролировать управленцев, которых мы избрали.

Один из множества способов сделать это – обращаться к программе, с которой они шли к власти. При том что программа, утвержденная теризбиркомом, содержит мало абстрактных целей, и потому ее выполнение очень легко проконтролировать. И наше право – требовать выполнения. Институт развития городов (ИРГ) проанализировал, какие программные обещания реально исполнить в нынешних условиях, а какие являются популистскими.

Всего в программе мэра и его политсилы 40 пунктов. Там речь идет о благоустройстве скверов, парков, культурном наследии Одессы, модернизации городских медучреждений и центров админуслуг, о ремонте дорог и строительстве новых развязок, закупке автобусов и высадке деревьев, соцподдержке и пересмотре тарифов, о велодорожках и фестивалях. Вот некоторые пункты программы.

Обещание №1: «Ремонт жилого фонда»

«ИРГ»: в 2019-2020 годах мэрия сэкономила сотни миллионов на программе ремонта зданий в историческом ареале. В 2019-м на капремонты жилфонда было выделено лишь 60 миллионов гривен или 0,55% расходов городского бюджета. Изменятся ли приоритеты теперь, после выборов и после пяти обрушений домов, – вопрос с двумя неизвестными. Но – в программе записано. Значит, можем требовать.

Обещание №2: «Комплексное благоустройство придомовых территорий»

«ИРГ»: в октябре 2020 года (во время избирательной кампании. – Прим. ред.) выполнили на пять лет вперед.

Обещание №3: «Современное энергоэффективное освещение улиц и проездов»

«ИРГ»: в 2016 году была принята программа, которая предусматривала замену старых и установку новых, энергоэффективных фонарей. На это планировалось выделить 2 миллиарда гривен. Программа с треском провалилась.

Обещание №4: «Новые школы, детсады и дома творчества»

«ИРГ»: за шесть лет предыдущей каденции построено лишь два детских сада, при том что в некоторых районах детей в группах в 2-2,5 раза больше нормы. По нашим расчетам, Одессе необходимо построить 35 садиков только для покрытия дефицита мест. И это не фантастика – например, в Харькове за десять лет открыли 6000 новых мест в дошкольных учреждениях. Также городу критически не хватает шести школ.

Обещание №5 :«Строительство локальных котельных и модернизация подземных коммуникаций»

«ИРГ»: несмотря на децент­рализацию и рост поступлений в бюджет, в 2015-2019 годах ремонтировалось вдвое меньше теплотрасс, чем за 2005-2010 годы. Что же будет дальше?

Обещание №6: «Развитие программы Городской коммунальной помощи»

«ИРГ»: пока создан кол-центр 15-01, которому ЖКСы только за первое полугодие 2020-го перечислили 3,5 миллионов гривен наших с вами денег. Они могли пойти на ремонты, но пошли на прием жалоб об их отсутствии.

Обещание №7: «Завершение проекта трамвайного соединения «Север – Юг»

«ИРГ»: проекты из прошлого. «Север – Юг» в своем нынешнем решении работать не будет. За потраченные деньги можно было закупить целый парк вместительных автобусов.

Обещание №8: «Оптимизация сети маршруток»

«ИРГ»: мера, которая может быть очень эффективной. Разумеется, если ориентироваться на реальную географию перемещения одесситов, а не на интересы конкретных перевозчиков.

Обещание №9: «Единый электронный билет в городском транспорте»

«ИРГ»: еще один вопрос из прошлого. В 2017 году одесская мэрия уже пыталась провести схему электронного билета. Проект оказался настолько одиозным, что против него высказались даже члены провластной коалиции. Но по существу е-билет – штука нужная. Запрос есть. «Можем повторить!»

Обещание №10: «Новый морской фасад Одессы: современная набережная, Трасса здоровья, пляжный стадион на 14-й ст. Большого Фонтана»

«ИРГ»: это может стать стимулом для застройки побережья – например, компании финансируют обустройство побережья, а затем город расплачивается с ними землей на льготных условиях. Опасно!

Обещание №11: «Одесский зоопарк: новая жизнь и комфортное пространство»

«ИРГ»: в 2015-2019 годах на зоопарк было выделено 75 миллионов гривен. В этом году планировалось освоить еще 52 миллиона. Но новая жизнь и комфортное пространство все еще остается обещанием.

Обещание №12: «Создание сети муниципальных паркингов; строительство паркингов, в том числе перехватывающих»

«ИРГ»: многоуровневые паркинги, построенные на свободном от застройки участке, могут окупаться при цене за парковку от 10 долларов в сутки/смену. И это – при очень высокой загруженности (в среднем 70% в будние дни). Тогда вопрос, кому это надо?

Власть обещает, народ – требует

Итак, программа «Доверяй делам» – предметная и не сводится к призывам «за все хорошее». Другое дело – как она будет выполняться? Исходя из истории выполнения прошлых обещаний и наличия ресурсов, можно предположить, что ряд пунктов вряд ли будут выполнены из-за их дороговизны. Городской бюджет наполняется непрозрачно, зато теряет миллиарды за счет различных «черных дыр» (коммунальные предприятия, приватизация без конкурса, парковки и т.д.).

Часть обещаний требует очень взвешенного подхода. Иначе – власти могут получить волну протестов. Например, при застройке побережья. Пункт о велодорожках можно реализовать лишь формально. Работать они не будут, так как они не интегрированы в городскую дорожную сеть. «Прорывом» для всех нас может стать выполнение обещаний о парках, экологии, поддержке малоимущих. Это то, что нужно широким слоям населения и вполне по плечу городским властям – как финансово, так и организационно.

Впрочем, независимо от того, насколько реалистичными представляются пункты программы «Доверяй Делам», наше дело – требовать. “Вы обещаете, мы спрашиваем” – таков девиз всех политических систем, где политики предпочитают не обманывать своих избирателей.

О программах оппонентов

Программе ОПЗЖ подойдет лозунг «будем думать». «Обеспечим», «создадим», «разработаем», «поддержим» – ключевые слова документа.

У «Слуг народа» четко обозначены приоритеты, но их программа – для интеллектуалов, а не для широкого круга избирателей. Вытянуть из нее «вещественные» обещания нелегко. Основной акцент сделан не на «хотелках» (ремонты, стройки и т.д.), а на увеличении доходов города, за счет которых эти «хотелки» можно финансировать.

«Европейская солидарность» программу развития Одессы не подала, а ограничилась стратегией на областном уровне. В информационном буклете партии – вместо обещанных нам электронного билета и велодорожек находим «європейські дотації та стандарти розвитку українського села».

Программа «Партии Шария» скорее констатирует, что «все плохо» и это, конечно же, неправильно.

Источник: Институт развития городов

Ранее мы публиковали: Геннадий Труханов: город сдал, город принял. Плюсы и минусы выборов «от противного»