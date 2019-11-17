О принципах работы ОСМД в Одессе: правила выбора председателя и успешного управления домом

Давняя проблема: ОСМД наконец-то получат придомовую землю В Министерстве развития общин и территорий Украины разработают порядок бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в собственность их совладельцам. Теперь жильцы получат право отвести земельный участок в постоянное пользование. О необходимости этой процедуры разъяснили в Департаменте экономики систем жизнеобеспечения. ПОДРОБНЕЕ

«Дайте ще поцарювати!», или как проходит децентрализация в Одесской области Изучив успешный пример стран ЕС, Украина решила полностью изменить систему государственного управления. И стартовала реформа децентрализации. Необходимое условие ее успешного осуществления – изменение административно-территориального устройства страны. А для начала — создание в каждом ее регионе объединенных территориальных громад. Но на сегодняшний день, судя по всему, Одесчина с децентрализацией не торопится. В проблемах и преимуществах объединенных громад «Одесской жизни» помогла разобраться советник по вопросам управления местными финансами Одесского центра развития местного самоуправления Олеся Голынская. ПОДРОБНЕЕ

Несуществующий ремонт за бюджетные средства: как одесситам узнать, выделялись ли деньги на их дом Общественный активист Олег Михайлик и проект «Карта ремонтов» предложили одесситам узнать точные суммы денег, выделенных на ремонт наших домов. О первых удивительных результатах таких проверок и о том, что делать с этой информацией дальше, узнала и «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ