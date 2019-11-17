О принципах работы ОСМД в Одессе: правила выбора председателя и успешного управления домом

Лилия Гальченко — одна из председателей правлений ОСМД Одессы, член ассоциации ОСМД «Развития самоуправления», продолжает героически отстаивать свой дом от попыток рейдерского захвата. «Противная» сторона пытается работать через доверчивых собственников дома. Председатель правления решила изложить свое видение ситуации, которая, к сожалению, присуща многим, если не сказать что большинству, объединений собственников многоквартирного дома Одессы.
Знакомьтесь, – ОСМД
Я наблюдаю неадекватное отношение к ОСМД и отсюда неадекватные реакции. Попробую все объяснить.
1. Объединение совладельцев многоквартирного дома, а именно так расшифровывается аббревиатура, это не кооператив и не коммуна. А отсюда следует, что никто не обязан что-то делать для ОСМД, кроме внесения ежемесячной оплаты.
2. Руководство ОСМД распоряжается деньгами объединения и на них оплачивает как регулярные обязательные платежи, такие как налоги или вывоз мусора, так и различные работы, которые выполняют сторонние организации для ОСМД.
3. ОСМД не является прибыльной организацией. То есть единственный источник дохода — ежемесячные взносы совладельцев. Любые сторонние случайные доходы должны быть полностью потрачены на работы по содержанию дома.
Кто есть кто на «кухне» ОСМД?
Из того, что такое ОСМД, следует четко понимать, кто и чем занимается в организации, какие у них обязанности и права, какие вопросы находятся в их компетенции, а какие жильцам нужно научиться решать самим.
1. Должности председателя, бухгалтера, членов правления или ревизионной комиссии не дают ни каких преимуществ, но сильно нагружают обязанностями. Могу предложить такое сравнение. Жильцы — это муж, который приносит деньги в дом. А председатель (бухгалтер и пр.) это жена, которой выпала честь сварить на всю семью борщ. И вот, когда все пришли с работы и легли на диван отдыхать и требовать борща, жена, которая, между прочим, тоже пришла с работы, стоит на кухне и стругает овощи. А может ей тоже хочется лечь на диван?
2. Борщ варится исключительно из тех продуктов, на которые хватило принесенных мужем денег. Может быть мужу хотелось бы ананасов и куропаток, но хватает только на капусту. Или нужно больше приносить = поднимать оплату за квадратный метр.
3. Хотя никто вроде бы не обязан помогать, но любая помощь приветствуется. «Субботник» на территории, замена лампочек и прочие мелочи. Из мелочей складывается ощущение комфорта. И это сильно экономит деньги. К примеру вызов электрика для замены лампочки — как-то расточительно, с дугой стороны, можно самому себе доказать, что руки не из нужного места растут и наслаждаться освещением в парадной. Чем больше делается своими руками, тем больше денег остается на более сложные работы. Я сейчас провожу эксперимент: на 3-м этаже в 6-й парадной месяц назад сгорела лампочка, но живущие там продолжают мужественно ждать, когда отрастет новая. Им даже сообщить об этом лень.
Какие опасности есть при выборе председателя?
· Так как именно за председателем последнее слово в трате денег, то есть риск растраты. Возвращаясь к аналогии: муж принёс деньги на борщ, а жена их потратила на водку или на сапоги, не важно, но все остались без ужина.
· У председателя может отрасти корона на почве: «пока они на диванах валяются, я вкалываю». Занимая такую специфическую должность, надо быть морально готовым получать порцию негатива. То борщ невкусный, то слишком долго пришлось жать ужина, то кому-то показалось, что не все деньги на борщ потрачены. Председатель обязан принять факт, что ему «больше всех надо» и что его труд не будет оценен по достоинству. Короны не будет.
· Сменить председателя может быть проблемой, в результате неправильного выбора можно не только без борща остаться, но и без квартиры. И тут суды не помогут, так как есть достаточное количество способов физически уничтожить дом и отсуживать будет уже нечего и некому.
· Даже если человек будет честным и гореть желанием что-то делать, то у него может физически не хватать сил или времени. Работа председателя отнимает и того и другого в избытке. Если дом новый или уже произведена полная модернизация, то да, можно почивать на лаврах и уделять дому пару часов в выходные. У нас не этот случай.
· Как следствие предыдущего пункта, у председателя может появится соблазн передать дом в управляющую компанию и избавится от проблем. Вариант вроде не плохой, но борщ уже будет кушать управляющая компания. По сути это тот же ЖЭК и никаких преимуществ от ОСМД не остается. А преимущества ОСМД — это оперативность выполнения работ и эффективность расходования денег.
Автор – Лилия Гальченко
Фото: 3m2.kiev.ua