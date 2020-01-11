О евреях, Донбассе и полицейских: какие фильмы, снятые в Одессе, покажут вскоре телезрителям

В каких фильмах можно будет увидеть Одессу в наступившем году – рассказываем подробней.

На Одесской киностудии сняли «Нереальний КОПець»

Еще в ноябре 2019 года в Одессе начались съемки полицейской комедии «Нереальний КОПець». Фильм снимает частная компания совместно с Одесской киностудией. По сценарию главный герой, которого играет Дмитрий Ступка — разбалованный сын чиновника. Он возвращается из Америки в Украину и попадает на службу в полицию. Мажор вместе с напарником (роль которого исполняет Богдан Юсупчук), разъезжая на элитном авто будет следить за правопорядком, а может и нет… Также в ролях — комедийная актриса Анна Саливанчук, Станислав Боклан, Влад Яма и другие.

Что расскажет фильм о любви на войне «Узкий мост»?

Съемки военной драмы «Узкий мост» также проходили в Одессе. События в картине развиваются на фоне двух войн. Главные герои, влюбленная пара, которая живет в Грузии. Начавшаяся война в 1992 году разрушает их жизни и молодые люди теряют контакт друг с другом. Проходит много лет и в 2014 году они снова встречаются, но уже на Донбассе.

Где снимали фильм о евреях «Без границ»?

В декабре прошлого года центр Одессы стал декорацией одной из сцен к фильму «Без границ». Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю еврейской семьи во время Второй мировой войны. Когда лента выйдет на экраны, пока неизвестно.

Источники: stb.ua, ictv.ua, telekritika.ua, znaj.ua

Фото: odessa.comments.ua

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