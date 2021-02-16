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О коллекторской деятельности в Украине – новый законопроект

О коллекторской деятельности в Украине – новый законопроект

Мишенью коллекторов сегодня может стать любой – независимо от того, брали вы кредит в банке или нет. Заемщиком мог быть ваш знакомый, а может, и совсем не известный вам человек. А звонят вам и требуют вернуть долг. Потому что заемщик указал номер вашего телефона. Первое потрясение сопровождается вторым, ведь общение с коллекторами нельзя назвать приятным. Даже если оно происходит по телефону. Что говорит об этом новый закон?

Защита прав и свобод

Верховная Рада поддержала законопроект №4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении защиты должников при урегулировании просроченной задолженности». Документ обязывает коллекторские компании соблюдать требования этичного поведения и правила взаимодействия с должниками.

Не секрет – коллекторская деятельность нередко граничит с нарушениями законодательства, включая уголовно наказуемые деяния. Для побуждения должников вернуть долг кредитору коллекторы нередко прибегают к психологическому давлению на них и членов их семей (иногда под пресс попадают малознакомые и совсем не знакомые с заемщиком люди), применяя при этом жесткие, а иногда и противоправные средства. Такие методы, считают авторы законопроекта, являются вторжением в частную жизнь и нарушением прав и свобод человека, которые защищают Конституция и другие законы Украины.

Запрет угроз и шантажа

Законопроектом, в частности, дается определение таких терминов, как «урегулирование просроченной задолженности», «коллектор» и «коллекторская компания». И заниматься коллекторской деятельностью можно будет только после внесения подобных фирм в Реестр коллекторских компаний Национального банка Украины. НБУ обязан проверять такие компании и их владельцев.

Законопроект запрещает угрожать должникам и шантажировать их. А также – вводить в заблуждение о размере долга, последствиях неисполнения договора, звонить ночью и скрывать свой телефонный номер.

В то же время коллекторская компания обязана сообщить свое наименование, почтовый или электронный адрес для дальнейшей переписки. Должнику должна быть предоставлена полная  информация о лице, которое осуществляет с ним  взаимодействие, о правовом основании такого взаимодействия, о размере просроченной задолженности. Все эти сведения необходимо заверить подтверждающими документами.

В случае привлечения коллекторских компаний банки обязаны сообщать об этом заемщикам, а вся информация о «третьих сторонах» должна быть размещена  на сайтах банков и в местах оказания услуг.

О нарушениях норм коллекторской деятельности можно будет сообщить в банки-кредиторы, а также в Национальный банк Украины. Два нарушения правил этичного поведения станут поводом для досрочного разрыва договора банка с  коллекторской компанией.

Фото: aspi.com.ua

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