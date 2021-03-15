О газе и газоснабжении в Одессе: вопросы и ответы

Сфера газового рынка — одна из тем, которые интересуют потребителей. Мы по возможности стараемся отвечать на вопросы наших читателей, а помогают нам в этом специалисты «Одессагаз-Поставки».
Что считается отапливаемой площадью?
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Согласно Кодексу газораспределительных систем (Раздел 1 пункт 4), отапливаемая площадь — это общая отапливаемая площадь объекта потребителя без учета площади лоджий, балконов, террас.
Не считается отапливаемой также площадь помещений, где отсутствуют теплоотдающие поверхности (радиаторы, регистры, стенки печей, трубопроводы систем отопления и т.д.), которые непосредственно не связаны с отапливаемыми помещениями дверными и другими проемами.
Вернут ли хозяину счетчик газа после поверки?
Согласно положениям пункта 4 и 5 главы 8 раздела Х Кодекса, на период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки оператор ГРМ устанавливает счетчики газа из обменного фонда. При этом:
- если счетчик газа, находящийся в собственности потребителя, прошел периодическую поверку, оператор ГРМ обязан в течение двух месяцев установить его вместо временно установленного счетчика газа из обменного фонда;
- если счетчик газа, находящийся в собственности потребителя, признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, решение о целесообразности его ремонта принимает оператор ГРМ, учитывая технические и экономические факторы.
В случае принятия решения о целесообразности ремонта оператор ГРМ обязан в течение двух месяцев установить потребителю отремонтированный счетчик газа вместо временно установленного счетчика газа из обменного фонда.
При нецелесообразности проведения ремонта счетчика газа оператор ГРМ, при наличии соответствующих расходов в структуре тарифа на услуги распределения природного газа, обязан бесплатно установить собственный расчетный счетчик газа (типоразмером не более счетчика газа бытового потребителя). Оператор ГРМ также должен вернуть потребителю его счетчик газа и сообщить о проведении поверки и принятии решения о нецелесообразности ремонта счетчика газа. Надо учесть, что в таком случае бытовой потребитель не может отказаться от установки счетчика газа оператора ГРМ.
Кто за что отвечает на газовом рынке?
В обязанности «Одессагаз-Поставки» входят следующие функции:
- получение от оператора ГРМ («Одессагаз») информации об объеме использованного потребителем газа;
- выставление потребителю счета за использованный газ;
- сбор с потребителей платы за предоставленную услугу;
- решение вопросов взыскания проблемной задолженности;
- оказание информационной поддержки потребителю о его платежах за поставку газа.
В обязанности «Одессагаза» входит:
- подключение (отключение) природного газа (предоставление технических условий, проведение работ);
- прием от потребителя показаний счетчика газа;
- фиксация объемов использованного потребителем газа и передача этих данных поставщику («Одессагаз-Поставка»);
- выставление потребителю счета за распределение газа (абонплата);
- сбор абонплаты с потребителей;
- решение вопросов взыскания проблемной задолженности;
- обеспечение качества и давления газа;
- устранение аварий (проведение работ).
Кроме поставщика газа и оператора ГРМ, есть еще и компания «Нафтогаз Украины». В ее обязанности входят закупка объемов газа для обеспечения бесперебойного снабжения всех потребителей, а также передача закупленного газа операторам ГРМ по их заказу.
Ольга НОВИКОВА
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