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О газе и газоснабжении в Одессе: вопросы и ответы

О газе и газоснабжении в Одессе: вопросы и ответы

Сфера газового рынка — одна из тем, которые интересуют потребителей. Мы по возможности стараемся отвечать на вопросы наших читателей, а помогают нам в этом специалисты «Одессагаз-Поставки».

Что считается отапливаемой площадью?

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Согласно Кодексу газорас­пределительных систем (Раздел 1 пункт 4), отапливаемая площадь — это общая отапливаемая площадь объекта потребителя без учета площади лоджий, балконов, террас.

Не считается отапливаемой также площадь помещений, где отсутствуют теплоотдающие поверхности (радиаторы, регистры, стенки печей, трубопроводы систем отопления и т.д.), которые непосредственно не связаны с отапливаемыми помещениями дверными и другими проемами.

Вернут ли хозяину счетчик газа после поверки?

газ в Одессе

Согласно положениям пункта 4 и 5 главы 8 раздела Х Кодекса, на период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки оператор ГРМ устанавливает счетчики газа из обменного фонда. При этом:

  • если счетчик газа, находящийся в собственности потребителя, прошел периодическую поверку, оператор ГРМ обязан в течение двух месяцев установить его вместо временно установленного счетчика газа из обменного фонда;
  • если счетчик газа, находящийся в собственности потребителя, признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, решение о целесообразности его ремонта принимает оператор ГРМ, учитывая технические и экономические факторы.

В случае принятия решения о целесообразности ремонта оператор ГРМ обязан в течение двух месяцев установить потребителю отремонтированный счетчик газа вместо временно установленного счетчика газа из обменного фонда.

При нецелесообразности проведения ремонта счетчика газа оператор ГРМ, при наличии соответствующих расходов в структуре тарифа на услуги распределения природного газа, обязан бесплатно установить собственный расчетный счетчик газа (типоразмером не более счетчика газа бытового потребителя). Оператор ГРМ также должен вернуть потребителю его счетчик газа и сообщить о проведении поверки и принятии решения о нецелесо­образности ремонта счетчика газа. Надо учесть, что в таком случае бытовой потребитель не может отказаться от установки счетчика газа оператора ГРМ.

Кто за что отвечает на газовом рынке?

В обязанности «Одессагаз-Поставки» входят следующие функции:

  • получение от оператора ГРМ («Одессагаз») информации об объеме использованного потребителем газа;
  • выставление потребителю счета за использованный газ;
  • сбор с потребителей платы за предоставленную услугу;
  • решение вопросов взыскания проблемной задолженности;
  • оказание информационной поддержки потребителю о его платежах за поставку газа.

В обязанности «Одессагаза» входит:

  • подключение (отключение) природного газа (предоставление технических условий, проведение работ);
  • прием от потребителя показаний счетчика газа;
  • фиксация объемов использованного потребителем газа и передача этих данных поставщику («Одессагаз-Поставка»);
  • выставление потребителю счета за распределение газа (абонплата);
  • сбор абонплаты с потребителей;
  • решение вопросов взыскания проблемной задолженности;
  • обеспечение качества и давления газа;
  • устранение аварий (проведение работ).

Кроме поставщика газа и оператора ГРМ, есть еще и компания «Нафтогаз Украины». В ее обязанности входят закупка объемов газа для обеспечения бесперебойного снабжения всех потребителей, а также передача закупленного газа операторам ГРМ по их заказу.

Ольга НОВИКОВА

Ранее мы рассказывали о том, что «Одессагаз-Поставка» предложил потребителям новый сервис.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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