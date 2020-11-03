Министерство социальной политики представило на общественное обсуждение законопроект о компенсации затрат на уход за отдельными категориями лиц. В случае его принятия возмещением ухода за одинокими стариками станет право собственности на их квартиры.

Против недобросовестных наследников

Речь идет о пожилых одиноких гражданах, которые нередко просят помощи у соцработников — по уходу на дому либо в домах престарелых. При этом открытым остается вопрос оплаты.

Согласно Семейному кодексу, наследники — дети или близкие родственники стариков — обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей, принимать участие в тратах на их лечение или в случае инвалидности. Но, к сожалению, свои обязанности наследники выполняют не всегда.

Таким образом, пожилой человек оказывается в соцучреждении и пребывает в нем на полном гособеспечении. А после его смерти родственники наследуют имущество, но не компенсируют затраты на содержание, уход, лечение и, в некоторых случаях, погребение.

Соцслужба, конечно, может судиться с наследниками. Но это — время и деньги. Да и успех вовсе не гарантирован. Поэтому решили перестраховаться на уровне нового закона.

Услуги по прайсу и запрет на отчуждение имущества

Во-первых, хотят предусмотреть для соцучреждений (а не только для юридических или физических лиц, как сейчас) возможность оформлять договоры содержания, указывая в них плату за услуги на уровне тех расценок, которые соцработники предоставляют по прайсу при домашнем уходе. В каждом регионе тарифы разные. Но в среднем сходить за продуктами стоит около 60 грн, приготовить еду — 40 грн, убрать в комнате — до 90 грн. Стрижка обойдется в 22-25 грн, сопровождение (скажем, в поликлинику) — порядка 50 грн.

При этом планируется внести изменения в закон о нотариате: на имущество лиц, которые подпишут договоры содержания, будут накладывать запрет на отчуждение. То есть ни продать, ни подарить его уже будет невозможно. Более того, даже если пожилой владелец имущества не находится на содержании в государственном учреждении, но признан недееспособным, на действия с его имуществом нужно будет получать разрешение от службы опеки.

Во-вторых, наследники не смогут получать имущество в наследство, пока не компенсируют все затраты соцслужбы на содержание родственника. То есть если человек находится под присмотром соцработников годами, от его имущества ничего не останется — потенциальный наследник еще и должен будет.

Юристы предупреждают

В таком виде проект принимать нельзя, считают юристы. Это приведет к большим проблемам. Компенсация за уход предусмотрена Гражданским кодексом и сейчас. Но ее размер определяет суд, к примеру, по иску соцслужбы. В проекте же прописано, что судиться должен будет не тот, кто ухаживал за стариком, а его наследник.

Уже сейчас вокруг договоров опеки немало афер. Мошенники отслеживают стариков, быстро их хоронят и выставляют родственникам счет якобы за уход. Но если сейчас факт ухода и затраты нужно доказать в суде, то с принятием нового закона квартирные аферы можно «ставить на поток».