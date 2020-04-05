Новый рынок земли: что предусматривает земельная реформа?

Верховная Рада приняла для кого-то долгожданный, а для кого-то спорный закон о рынке земли. Без этого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Депутаты рассматривали законопроект почти 8 часов – нужно было утвердить порядка тысячи поправок. И вот, закон принят.

Каким в итоге получилась самая масштабная земельная реформа в Украине и когда закон вступит в силу, расскажет «Одесская жизнь».

Что предусматривает земельная реформа?

Каждый украинец имеет право получить землю. Позже полученный пай можно будет продать.

Итак, согласно закону, всем нам положено:

до 2 гектаров земли для ведения сельского хозяйства;

до 0,12 гектаров для садоводства;

не больше 0,25 гектара для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (в селах); до 0,15 гектаров под эти цели в поселках и до 0,10 гектаров – в городах;

до 0,10 гектара под дачное строительство;

до 0,01 гектара – для гаража.

Как получить землю?

Чтобы получить землю, нужно обратится в органы местной власти с такими документами:

графические материалы, на которых должно быть указано ориентировочное место расположение вашего участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

если земельный участок нужен под ведение сельского хозяйства, нужны документы, которые подтвердят опыт работы в сфере сельского хозяйства или об образовании в аграрном вузе;

копия паспорта и идентификационный номер.

Кто имеет право приобретать землю?

Право покупки земли имеют граждане Украины, юридически лица, созданные и зарегистрированные в Украине без иностранных участников, а также территориальные громады и государство.

Банки могут стать владельцами земли только при условии, если участок достался им как залоговое имущество по непогашенному кредиту. Такие участки финансовые учреждения должны продать в течение двух лет после получения права собственности на земельных торгах.

Продадут ли землю иностранцам?

Но есть и ограничения. Например, вопрос о возможности покупки земли иностранцами будет решен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Кроме того, даже при получении согласия на референдуме, запрещено покупать участки:

юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора,

компаниям, состоящим в террористических организациях,

компаниям, находящимся в собственности иностранных государств и офшоров,

компаниям, бенефициара которых невозможно установить,

компаниям, находящимся под санкциями,

физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

Также, независимо от решения референдум, иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-километровой зоне от государственной границы Украины.

Если же, участок все-таки оказался у того, кому по закону это запрещено, это лицо обязано продать участок в течение года. Если это сделано не будет, землю просто конфискуют.

Сколько земли можно купить в одни руки?

Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью в 100 гектаров. А право покупки участка в этот период есть только у физических лиц.

Но с 1 января 2024 года покупать участки разрешат и юридическим лицам – только украинским. С этого же периода общая площадь земель в частной собственности одного гражданина или же участников одного предприятия увеличится до 10 тысяч гектаров «в одни руки».

Однако, если «предельная» концентрация земель превысит лимит, лишнее конфискуют и продадут на торгах. Это ограничение не касается банков.

Сколько стоит земля?

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Для пашни сейчас это порядка 1 тысячи евро за гектар. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

По мнению экспертов, после открытия рынка стоимость земли будет зависеть от ее качества и спроса на нее. Самой дорогой может оказаться земля в Винницкой, Полтавской, Черкасской и Хмельницкой областях. По разным оценкам стоимость украинского чернозема будет варьироваться от 1300 до 2200 долларов за гектар.

Что ждет арендаторов?

Арендаторы земель, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценке таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает после первого платежа.

Блиц-ответы

Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.

Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

Законом предусмотрена разработка правительством порядка финансовой поддержки фермеров и частных лиц для покупки земельных участков.

Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года.

Фото: 24 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!