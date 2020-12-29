Новогодние и рождественские праздники в Одессе будут проходить до 7 января 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса и для соблюдения противоэпидемических мер многие мероприятия будут проходить в онлайн-режиме.

В Летнем театре Горсада открыта «Резиденция Деда Мороза», где традиционный хозяин зимних праздников принимает своих гостей и выслушивает их пожелания ежедневно, с 14.00 до 18.00.

На Приморском бульваре в течение праздничных дней будет действовать «Городок лакомства», где все желающие смогут попробовать разные сладости и новогодние угощения.

Те, кто предпочитает активный отдых, смогут посетить новый каток на Греческой площади, а для младшего поколения возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре работает сказочная карусель. Кроме того, дети могут покататься на новогоднем паровозике.

С конца декабря одесситы могут воспользоваться услугами новогоднего сall-центра с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.

В последний вечер старого года, 31 декабря в 22.00, на телеканале «Первый городской» стартует трансляция праздничного концерта «Новый год – онлайн». А ровно в полночь наступление нового 2021 года будет отмечено праздничным фейерверком, который состоится на Думской площади и в каждом районе города.

Также различные мероприятия город подготовил к православному Рождеству – 7 января. В этот день состоится праздничный парад одесских трамваев, которые проедут по городу от улицы Паустовского к Центральному парку культуры и отдыха имени Т. Шевченко, затем к Старосенной площади и дальше до 11-й станции Люстдорфской дороги.

Воспитанники художественных школ, работники библиотек города, артисты Одесского муниципального театра духовой музыки имени А. Салика поздравят жителей города в онлайн-режиме в сети «Фейсбук» – на творческой платформе департамента культуры и туризма Одесского горсовета.

Также выставку детских изделий, елочных украшений и представление «Одесса колядует» можно будет увидеть на официальном веб-сайте департамента образования и науки Одесского горсовета.

Напоминаем, что все мероприятия будут проходить с соблюдением карантинных требований – обязательным является ношение маски и социальное дистанцирование.

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