Одесский ледовый каток на Греческой площади все еще в стадии обустройства (фото)

Необычность для одесситов — ледовый каток на Греческой площади — все еще в стадии обустройства. Рабочие трудятся над ледовым «полотном», рядом выстраиваются «домики» — касса, выдача коньков и т.д. Домики спешно приводятся в порядок, «укрываются» металлической обшивкой, на них тут же наносится краска. Несколько специалистов трудятся над «будкой» с оборудованием.

Самый непопулярный вопрос, который, кстати, задают практически все проходящие по Греческой одесситы, это «когда же вы его уже откроете?». Судя по всему, тем, кто трудится над обустройством катка, этот вопрос уже поднадоел. Ответ один: «Пока не знаем…».

Кстати, само обустройство катка в центре города вызывает большой интерес у одесситов, особенно у детей.

Ранее корреспондент «Одесской жизни» побывал на катке в Парке Шевченко и запечатлел, кто и как умеет кататься на коньках.

Фото автора