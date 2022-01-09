Новый год: как отмечают праздник в разных странах мира?

В Иране, как и во многих мусульманских странах, Новый год отмечают в день весеннего равноденствия 21 марта. Там этот праздник называется Новруз. Иранцы заранее проращивают зерна пшеницы или других злаков, хранят их 13 первых дней нового года, а потом выбрасывают в реку. Считается, что этот обряд приносит процветание. Кроме того, для удачи в новом году нужно обязательно купить что-то новое, а на праздничном столе обязательно должны быть семь блюд и Коран.



Чтобы наступающий год принес здоровье и стойкость, в последнюю среду уходящего года на улицах разжигают костры. Все желающие прыгают через огонь со словами: «Дай мне твой красивый красный цвет, и забери мою болезненную бледность!». Есть у иранцев и еще один новогодний обычай, который европейцам покажется несколько странным. Они считают, что накануне наступающего года страну посещают духи предков, поэтому позволяют детям наряжаться в саваны и бегать по улицам, стуча палками в горшки.