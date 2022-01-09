Новый год: как отмечают праздник в разных странах мира?
ТЕКСТ: Ирина СОРОКИНА • ФОТО: из открытых источников
Время чтения: около 9 минут
Наступление Нового года принято отмечать во всех странах мира, но в каждой из них этот праздник имеет собственные традиции. Где-то празднуют начало года летом, где-то вместо елок украшают пальмы, а где-то Новый год вообще встречать нельзя. Как же отмечают главное событие года в разных странах?
ЮАР: «каучуковые» фейерверки
Южно-Африканская Республика — одна из немногих африканских стран, где Новый год отмечают 1 января, а не 1 сентября. Роль елки здесь успешно исполняет пальма, ведь новогоднюю африканскую жару не выдержит ни одно хвойное дерево. Главное правило для жителей страны — надеть самый яркий костюм и отправиться на карнавал-маскарад. Его участники ходят по улицам, улюлюкают, свистят, словом, создают как можно больше шума, а всех встречных обязательно кормят булочками.
Южноафриканцы позаимствовали у итальянцев моду выбрасывать в новогоднюю ночь из окон все ненужное, но делают они это с истинно южным темпераментом — из окон иногда выпадает даже мебель. Любят африканцы и фейерверки, но купить их могут не все. В районах, где живет беднота, вместо фейерверков ребятишки запускают с окрестных холмов горящие шины.
Эквадор: гори-гори ясно
В Эквадоре празднование Нового года превращается в целый спектакль. Накануне праздника жители из старого тряпья, бумаги и всякого мусора делают чучела и сажают их на пороге дома, чтобы они хорошенько впитали все неприятности уходящего года. На чучела наклеивают портреты самых одиозных политиков, а на бумаге отдельно перечисляют все негативные события года. Ровно в полночь список торжественно зачитывают, бумагу сворачивают трубочкой, засовывают в куклу, которую сжигают. Считается, что все неприятности чучело уносит вместе с пеплом, и можно начинать новую жизнь.
После сожжения куклы мужчины переодеваются в «новогодних вдов» — надевают женские платья, яркие парики, делают макияж и идут просить милостыню, чтобы помянуть «безвременно погибшее» чучело.
В последнее время новогодняя традиция «подожги политика» стала в Эквадоре необычайно популярной. Устраивают даже конкурсы на лучшее чучело. Интересно, если бы такой обычай существовал у нас в стране, кого бы наши граждане сожгли в первую очередь?
Япония: грабли «на счастье»
Самое главное для японцев в новогоднюю ночь — надеть новую одежду, так как считается, что это принесет здоровье и удачу.
В момент наступления нового года в храмах, вместо боя часов, ударяют в колокол 108 раз. Японцы верят, что удар колокола убивает один из шести человеческих пороков, каждый из которых имеет еще 18 оттенков.
Самый популярный новогодний подарок или просто аксессуар, который должен быть в каждом доме в новогоднюю ночь, — это грабли. Считается, что без них в наступающем году не случится ничего хорошего — ведь грабли помогают «загребать» счастье.
Ранее мы рассказывали о том, как украинские казаки Новый год и Рождество отмечали.
Аргентина: «снегопад» из бумаг
Аргентинцам новогодняя традиция предписывает избавляться от всего ненужного. Но, в отличие от жителей ЮАР, они предпочитают не предметы мебели и старые микроволновки, а накопившиеся за год бумажные залежи. В последний день года из окон на улицу вылетают журналы и бланки, старые договоры и календари. Это самое «урожайное» время для сборщиков макулатуры, а вот коммунальные службы почему-то недовольны. Кстати, аргентинцы до сих помнят, как разошедшиеся сотрудники одного из офисов сгоряча выкинули в окно весь архив компании.
А еще аргентинцы обязательно устраивают новогоднее купание в океане, а сам праздник заканчивается у них 6 января.
Иран: развести костер и надеть саван
В Иране, как и во многих мусульманских странах, Новый год отмечают в день весеннего равноденствия 21 марта. Там этот праздник называется Новруз. Иранцы заранее проращивают зерна пшеницы или других злаков, хранят их 13 первых дней нового года, а потом выбрасывают в реку. Считается, что этот обряд приносит процветание. Кроме того, для удачи в новом году нужно обязательно купить что-то новое, а на праздничном столе обязательно должны быть семь блюд и Коран.
Чтобы наступающий год принес здоровье и стойкость, в последнюю среду уходящего года на улицах разжигают костры. Все желающие прыгают через огонь со словами: «Дай мне твой красивый красный цвет, и забери мою болезненную бледность!». Есть у иранцев и еще один новогодний обычай, который европейцам покажется несколько странным. Они считают, что накануне наступающего года страну посещают духи предков, поэтому позволяют детям наряжаться в саваны и бегать по улицам, стуча палками в горшки.
Шотландия: какой гость – такой и год
В Шотландии Новый год называется Хогмани, а главным новогодним атрибутом шотландцы сделали огонь. Во время праздника жители поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам. Они верят, что вместе с бочками сгорит старый год со всеми его неприятностями, а новый, счастливый, сможет беспрепятственно попасть в каждый дом.
Незадолго до полуночи глава семьи разжигает камин, и все домочадцы собираются вокруг него. Как только часы начинают бить полночь, хозяин дома, не произнося ни слова, открывает двери и ждет последнего удара часов. После этого двери можно закрыть. Таким образом шотландцы выпускают старый год и впускают новый. В первый день наступившего года жители страны с нетерпением ждут первого гостя. Если это будет мужчина с темными волосами, да еще и с подарками, можно ликовать: значит, год обязательно будет удачным.
Саудовская Аравия: Новый год под запретом
В Саудовской Аравии празднование Нового года с 31-го на 1-е запрещено законодательством. За продажу новогодней символики, елок или игрушек здесь запросто можно нарваться на штраф, а то и угодить в тюрьму. Запрещено даже бурно радоваться 1 января, и этот запрет касается даже туристов.
Новый год в Саудовской Аравии отмечают 21 марта согласно Хиджре — дате переселения пророка Мухаммеда в Медину из Мекки. Это произошло в 622 году нашей эры. Поэтому по Хиджре 31 декабря 2021 года в Саудовской Аравии выглядит так: 29 Джумад аль-уля 1444 года.