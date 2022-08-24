Новые законы Украины и страны-агрессора: так чей режим «фашистский»?

В ходе украинско-русской войны взаимные обвинения с фразами «фашистский режим» и «неправовое государство» слышны с обеих сторон. Ко Дню Независимости Украины «Одесская жизнь» подготовила обзор, где сравнила отношение к гражданам и к их законным правам в двух разных странах на примере законодательства. Итак, что же приняли у нас в Украине и во вражеской «эрэфии» за последние полгода?

Военное положение

Украина

Указом президента Владимира Зеленского военное положение в Украине было введено с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток в связи с военной агрессией рф против Украины. А с 5:30 часов 23 августа 2022 года его продлили еще на 90 суток.

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У агрессора военное положение не вводилось. Однако в МВД уже приступили к реализации указа президента рф (далее – прф) от 6 июня 2022 года. Предусмотрено создание главного управления оперативного реагирования (ГУОР), в котором займутся обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов системы МВД. Кроме того, ГУОР подготовит участие МВД в мероприятиях по обеспечению режимов военного положения, чрезвычайного положения, контртеррористической операции в случае их введения на территории рф или в отдельных ее местностях, а также в мероприятиях по теробороне.

В начале марта прф пояснил, что военное положение может быть введено «в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз». Учитывая, как широко россия понимает границы своих «внутренностей» и как вольно трактует слово «угроза», это может произойти в любой момент.

Экономика и бизнес

Украина

1 июля 2022 года вступил в действие закон, согласно которому возобновлены пошлины, акцизы, налоги и 20% НДС на импортные товары, которые были отменены в марте 2022 года. Таким образом, отменяется льготное растаможивание авто, введение которого вызвало в свое время как бурю восторгов, так и шквал критики.

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14 июля прф подписал федеральный закон «о введении спецмер в экономике». Разрешено расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва и сверхурочная работа в отдельных организациях. Юрлица не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения различных «операций». Юрлица также не могут диктовать цены на подобные «заказы». Только исполнять.

Украинские юристы и бизнесмены в целом сошлись на том, что поступления в бюджет страны действительно жизненно необходимы. Однако не забыли напомнить правительству, что налоговые и таможенные льготы, введенные в марте 2022 года, были гарантированы до окончания действия режима военного положения. Изменение правил игры в одностороннем порядке определенно привело к уменьшению уровня доверия к власти.

Российские юристы и бизнесмены ожидают реализации своего нового закона «о переводе экономики на военные рельсы» со сложными чувствами, которые в целом можно обозначить словами «шок и трепет».

Нюансы гражданства

Украина

Украинский паспорт приобретает новое значение и выглядит как престижная награда, которую нужно заслужить. Получение украинского паспорта журналистом Александром Невзоровым вызвало взрывной эффект в украинском обществе. Все чаще звучат призывы максимально ужесточить получение украинского гражданства, особенно для россиян, особенно для некоторых олигархов, пытающихся таким образом уйти из-под действия европейских санкций. Президент Зеленский заявил, что уже поручил разработать вопрос обязательного экзамена на получение украинского гражданства.

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25 мая прф подписал указ об упрощенном приеме в гражданство рф жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. 30 мая им же подписан указ об упрощенном приеме в гражданство рф украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки, в том числе на временно оккупированных территориях. 11 июля подписан указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ всем жителям Украины.

Права женщин

Украина

Украинок решили массово поставить на военный учет, чтобы закрыть потребности ВСУ в профильных специалистах. Было объявлено, что женщин будут брать на военный учет с 1 октября 2022 года. Исключительно по военно-учетным специальностям, перечень которых утвержден приказом министра обороны Украины еще от 11 октября 2021 года (с изменениями согласно приказу министра обороны от 7 февраля 2022).

«В настоящее время у нас остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям», – отметили в Генштабе.

И хотя речь шла не о мобилизации, а всего лишь о создании реестра женщин-военнообязанных, бурные общественные дискуссии уже заставили заговорить о переносе даты старта – с 1 октября на 1 января следующего года. Планируется уменьшить количество военно-учетных специальностей для женщин и внести в законы поправки, которые позволят гарантировать украинкам гендерное равенство, в том числе – право женщин подписывать контракты на добровольной основе.

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Тем временем 15 августа прф подписал указ об установлении звания «мать-героиня» – для женщин, которые родили и воспитали 10 и более детей, восстановив «славную советскую традицию». «Героиням» будут вручаться грамота и орден, а также выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Звание предполагается присваивать при условии, что все дети живы. Но дети, погибшие при «защите Отечества или его интересов», будут засчитываться, как живые.

Звание «отец-герой» вводить пока не планируется. То есть никакого гендерного равноправия…

Свобода слова и коллаборационизм

Украина

После начала вторжения РФ в Украину Верховная Рада приняла два закона о коллаборационизме. Первый вводит ответственность по статье 111-1 УК Украины «Государственная измена» за организацию выборов на оккупированных территориях или попытку возглавить эти регионы после захвата их российскими войсками. Другой закон лишает права занимать определенные политические должности (на срок до 15 лет) тех, кто сотрудничает с оккупантами.

К коллаборационизму отнесено не только прямое сотрудничество, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины, поддержка решений страны-агрессора, пропаганда в интересах рф. В самом суровом варианте наказания коллаборантам грозит пожизненное лишение свободы – в случаях, если их действия привели к гибели людей.

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Федеральный закон от 4 марта 2022 года, известный как «закон о фейках», внес поправки в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил рф». Максимальное наказание по статье – 40 лет лишения свободы. Также установлена ответственность за дискредитацию вс рф и ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет за призывы гражданином рф к введению санкций против рф, граждан рф или российских юрлиц.

Реализуются эти законы крайне наглядно. Типичный коллаборант, попавший под суд сегодня в Украине, – это человек, вычислявший нахождение стратегических важных объектов и передававший данные врагу. Типичный коллаборант в рф – пожилая женщина с плакатом «Нет войне!».

Права меньшинств

Украина

2 августа Зеленский рассмотрел петицию о легализации однополых браков в Украине. В своем ответе президент сообщил, что, согласно Конституции Украины, брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины», а в условиях военного положения основной закон менять нельзя. Но Кабмин нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства. Зеленский обратился к премьер-министру и попросил рассмотреть поднятый в петиции вопрос.

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В июле в Госдуму внесен законопроект о полном запрете «пропаганды отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

Разбирать этот закон всерьез сложно даже юристам. В чем заключаются нынешние «традиционные семейные ценности» рф – неведомо.

«Весь этот закон – сплошная дискриминация и неопределенные нормы, – комментируют тамошние правозащитники. – Не получается понять, за что тебя привлекут к ответственности. То ли за то, что ты просто говоришь об ЛГБТ, то ли за то, что говоришь без проклятий в адрес гомосексуалов!». Закон планируют доработать и принять на первом пленарном заседании осенней сессии.

Доступ к валюте и счетам

Украина

С 21 июля 2022 года НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом по всем гривневым картам клиента, открытым в одном банке, в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте).

В НБУ на брифинге 21 июля отметили, что не вводили при этом никаких ограничений для волонтеров. Нацбанк еще в начале апреля разрешил физлицам переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тысяч гривен. Речь идет о товарах, которые покупают волонтеры: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежки, беспилотники, спальные мешки и т.д.

С 29 июля НБУ запретил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи указывать курс валют вне касс. В ответ многие обменники просто убрали с табло надпись «Курс валют».

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Центробанк рф продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года. Со вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства – только в рублях по официальному курсу.

Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Остается в силе ограничение на покупку иностранной валюты: банки могут продавать только доллары США и евро, поступившие на их счета после 9 апреля 2022 года.

Центробанк РФ также ввел запрет на снятие наличной валюты иностранными компаниями и предпринимателями, запрет продавать гражданам наличные деньги через кассы.

Свобода передвижения

Украина

Почти во всех областях Украины введен комендатский час на ночное время. Передвигаясь (при крайней необходимости) во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие личность. На рассмотрении в Раде находится законопроект от 12 июля 2022 года – о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа.

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В рф не вводился комендантский час. Однако передвижение без документов проблематично уже давно и в любое время суток. Фиксируются множественные нарушения свободы передвижения: «инакомыслящих» людей задерживают якобы до выяснения личности либо отправляют по домам с «рекомендацией» в течение ближайших суток не покидать квартиру.