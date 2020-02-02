Новые законы для пенсионеров: что хотят изменить

На сайте Министерства социальной политики Украины на общественное обсуждение вынесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по социальной защите пожилых людей»*. Обсуждение закончится 15 февраля. Если впоследствии этот документ станет законом, он вступит в силу через год – с января 2021 года. К чему готовиться?

О пожилых людях и долгожителях

Из названия законопроекта следует, что изменения планируют внести сразу в несколько законодательных актов. Один из них – «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине». В частности, законодатели хотят изменить требования к трудовому стажу для получения статуса «ветеран труда». Сегодня рассчитывать на получение такого звания могут пенсионеры, которые имеют 40 лет стажа – для мужчин и 35 лет стажа – для женщин. Эти нормы увеличат до 42 лет и 37 лет соответственно.

В законе также определена возрастная классификация немолодых людей.

Лицами пожилого возраста считаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которым исполнилось 60 лет. Пожилые в возрасте от семидесяти пяти до девяноста лет включительно относятся к представителям старческого возраста. Лица, возраст которых составляет более девяноста лет, считаются долгожителями.

В свою очередь лицами предпенсионного возраста считаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которым до достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», осталось не более трех лет.

Освободят от налога и выделят на памперсы

Наряду с уточнением значений некоторых понятий, в законопроекте есть много приятных новшеств.

Предлагается освободить от уплаты земельного налога (изменения в пункт 281.1 Налогового Кодекса Украины):

– ветеранов труда;

– лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной;

– одиноких пожилых людей, которые имеют в собственности жилой дом, и пожилых людей, которые имеют дачу или жилой дом в садоводческом обществе.

Планируют обеспечить одиноких стариков и долгожителей , а также других лиц пожилого возраста, которые не способны к самообслуживанию в связи с потерей двигательной активности (имеют 5-ю группу двигательной активности), электронной беспроводной персональной сигнализацией. Это так называемая кнопка безопасности, которая в экстренной ситуации позволит оперативно организовать помощь пожилому человеку.

Лица пожилого возраста с психическими расстройствами будут обеспечиваться идентификационными браслетами с QR-кодом, при считывании которого станет известной информация о больном, его заболевании, контактах его родных. (Сейчас подобные программы принимаются местными властями.)

Лицам пожилого возраста с заболеваниями, которые приводят к недержанию мочи (лежачие больные), намерены выплачивать компенсацию для получения натуральной помощи в виде пеленок и памперсов.

Стоит напомнить о том, что взрослые дети должны заботиться о своих пожилых родителях. Если дети не помогают родителям, то с них на основании судебного решения могут удерживаться алименты. Сейчас размер выплат на пожилых родителей такой же, как платят родители на детей. Законопроект уточняет, что алименты будут удерживаться в твердой денежной сумме или в доле от заработка с учетом материального и семейного положения детей. То есть могут составлять гораздо большую сумму.

Вырастет ли минимальная пенсия?

12 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона №2575 «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в отношении размера минимальной пенсии по возрасту». Главное новшество, которое предлагается в законопроекте, – это увеличение размера минимальной пенсии по возрасту ровно в два раза. Сейчас указанная статья Закона гласит, что размер минималки равен прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц.

С 1 декабря 2019 года размер такого прожиточного минимума, а следовательно, и минимальной пенсии, составляет 1638 грн. Если Закон №2575 примут, то минимальная пенсия будет составлять два прожиточных минимума, то есть вырастет сразу до 3276 грн.

* С законопроектом можно ознакомиться по ссылке: msp.gov.ua/projects/523/

Ирина Тихомирова, Сергей Коробкин

Фото: narodna-pravda.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!