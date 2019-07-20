Новые правила формирования тарифов: придется ли больше платить?

В Украине изменили правила формирования тарифов на коммунальные услуги. Теперь их стоимость должна рассчитываться на основании себестоимости ресурса (газа либо электроэнергии), а также расходов коммунальных предприятий. Сколько украинцам придется платить за коммуналку, постаралась разобраться «Одесская жизнь».

Тарифы на газ: платим за доставку и зависим от мировой цены

На сегодняшний день в каждом регионе Украины действуют собственные тарифы на газ для населения. Разные цены — результат решения Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввести с 1 мая тариф на транспортировку газа. Понятно, состояние и конфигурация газотранспортных систем в регионах различны. В одной области, к примеру, газораспределительные сети имеют протяженность 50 км, а в другом — 100 км.

Где-то сети могут находиться в удовлетворительном состоянии, а где-то — в плохом. Расходы на их обслуживание и закладываются в тарифы на доставку. На сегодняшний день одесситам приходится платить недешево — 8,379 за 1 тыс. куб. м. А самые низкие тарифы у клиентов львовского «Спектргаза» — 8117,72 грн за 1 тыс. куб. м.

В июле стоимость газа стала меньше. Падение мировых цен позволило снизить тарифы для населения. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Украины. При этом формулу расчета цены кардинально изменили. Тариф будет определяться следующим образом: минимальная цена на газ + НДС + расходы на транспортировку и распределение.

Минимальную цену будут рассчитывать, сравнивая четыре ценовых показателя: стоимость газа на Украинской энергетической бирже, среднюю таможенную стоимость импортируемого газа, коммерческий тариф «Нафтогаза» и цену, посчитанную по старым правилам. В июле она составит 5803 грн за тыс. куб. — без НДС, транспортировки, распределения, надбавки газосбытовой компании. Конечная розничная цена для бытовых потребителей — в зависимости от тарифов облгазов — от 7,7 до 8,2 грн за кубометр.

Население Украины сегодня понемногу начинают приучать к тому, что тариф на газ будет зависеть от цен на мировых рынках. Такое новшество, по условиям соглашения с МВФ, нас ожидает с января 2020 года.

На биржах стоимость газа напрямую зависит от спроса на него. Как правило, цена начинает активно расти в преддверии отопительного сезона. В то же время, предполагают эксперты, стоимость газа для разных регионов может существенно отличаться. Цена, в большой мере, будет зависеть от предусмотрительности поставщиков. А тарифы — варьироваться в зависимости от того, когда газ покупается и когда продается. Ведь можно закупить его осенью, а можно — по низкой цене — летом, предусмотрительно заполнив газохранилища.

Цены на тепло: в каждой области вводят свои тарифы

От цены газа на 70% зависит стоимость централизованного отопления. И, кажется логичным, что она должна понизиться вместе с понижением отпускной стоимости голубого топлива.

На сегодняшний день тарифы на теплоснабжение для многих неподъемно высоки. К тому же стоимость Гкал тепла в разных районах может отличаться более чем в два раза. Так, в Черновцах она составляет 1,2 тыс. грн, в Одессе — порядка 1, 4 тыс. грн, в Измаиле — 1,75 тыс.грн, а в Теплодаре — около 2,1 тыс. грн. Устанавливает тарифы на основе расчетов местных теплоснабжающих кампаний Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Поскольку расчеты у всех разные — цены тоже разные.

Утвержденный законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О теплоснабжении», фактически, устанавливает новые механизмы формирования цен на тепловую энергию. Он переносит ответственность за утверждение тарифов на местные органы самоуправления. Согласно документу, именно местные власти будут утверждать цены на тепло. Большинство теплоснабжающих компаний в Украине является коммунальной собственностью. Следовательно, все расходы, которые формируются на местном уровне, — зона ответственности органов местного самоуправления. Полномочия Кабмина ограничатся лишь утверждением порядка их формирования.

Но есть еще одно новшество. Согласно закону, с 2019 года максимальный тариф на отопление в Украине не должен превышать более 1400 грн за Гкал или 35,2 грн за квадратный метр (если нет счетчика). При этом максимальная цена кубометра горячей воды будет составлять 83 грн. Таким образом, средний тариф на отопление должен понизиться на 14-25%. Пересчет тарифов на услуги теплоснабжения для населения на начало отопительного сезона планируется осуществить до 1 сентября текущего года.

Электричество: рост не обещают, но верится с трудом

С 1 июля в стране вступил в силу закон «О рынке электроэнергии». Это — часть обязательств нашего государства в рамках Третьего энергопакета, регулирующего оборот газа и электроэнергии в ЕС.

С принятием закона в Украине электроэнергию начали продавать на открытом рынке. Между поставщиками, утверждают его авторы, вскоре должна возникнуть конкуренция. А потребители сами смогут выбирать кампанию и, при желании, ее поменять.

Правда, сегодня конкуренции среди поставщиков, практически нет. Приблизительно 75% рынка находится в руках компании ДТЭК Рината Ахметова. Значит, поставщики смогут сразу установить высокие цены. Для того чтобы не допустить роста тарифов на электроэнергию для населения, Кабмин принял два важных постановления: «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам». Эти документы должны обеспечить доступную цену на электричество для бытовых потребителей.

С их принятием правительство установило переходный период, в ходе которого государственным компаниям «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» вменено в обязанности до 31 декабря 2020 года отпускать электроэнергию населению по фиксированным — не рыночным — ценам. Также «Энергоатом» обязан продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, до 90% всего производимого объема электроэнергии по стоимости, установленной в апреле-мае текущего года. Приобретать ее будет «Гарантированный покупатель» — государственное предприятие, созданное на базе госпредприятия «Энергорынок». Его основная функция — выкуп всей электроэнергии. Затем «Гарантированный покупатель» будет продавать электроэнергию по административно установленной цене областным и городским энергокомпаниям для поставки бытовым потребителям. Так что, утвердив новый формат компенсации тарифа на электроэнергию, власти заявляют, что цены на электричество для населения и после 1 июля останутся прежними.

Пока по-прежнему будет действовать и «ночной» тариф на электричество. А вот в дальнейшем планируется введение почасового учета электроэнергии, осуществление ее почасовой продажи. Потребители и поставщики сами будут договариваться о тарифах и условиях, без вмешательства национального регулятора.

Вероника Полищук

Фото: ufacity.me