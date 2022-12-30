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Новогодняя аптечка: что нужно держать при себе во время застолья?

Новогодняя аптечка: что нужно держать при себе во время застолья?

Постоянный эксперт редакции «Одесская жизнь» и семейный врач Шаген Дарбинян объясняет, как подготовить свой организм к новогодним застольям и напоминает, какие лекарства лучше приобрести заранее.

– Я понимаю, что впереди еще множество новогодних праздников и трудно будет удержаться перед вкусными и не всегда полезными лакомствами. В итоге это грозит нашему желудку перееданием, изжогой, тошнотой, вздутием и даже интоксикацией. Чтобы этого избежать, я предлагаю заранее подготовить свою новогоднюю аптечку, – советует всем Шаген Дарбинян.

Семейный врач Шаген Дарбинян

Шаген Дарбинян

Ферментные препараты

Чтобы помочь организму переварить все, что вы едите в праздничные дни, приобретите, например, «Креон» (25000 мг) (80-100 гривен за 1 блистер) или «Панкреатин» (16 000 мг) (14-30 гривен за 1 блистер). Принимать по 1 таблетки за час до еды.

 

Совет из личного опыта семейного врача
Утром за 30 минут до завтрака принять «Омез» (40 мг) (190 гривен за 28 таблеток), а через час перед застольем принять одно саше «Бетаргин» (34 гривны за 1 штуку) и «Креон» (25000). Эти препараты помогут желудочно-кишечному тракту подготовиться к новогоднему веселью.

Адсорбенты

Если нужно вывести токсины из организма, здесь на помощь придет «Атоксил-гель» (205 гривен за 10 пакетиков геля), «Альмагель» (214 гривен за 10 пакетиков суспензии, или 140 гривен за 24 таблетки) и традиционно – активированный уголь (от 5 гривен за 10 таблеток).

Обезболивающее

При сильной головной и зубной боли, а также спазмах, принимайте «Ибупрофен» (от 40 гривен за 20 таблеток) или порошок «Нимесил» (13-15 гривен за 1 пакетик).

Ранее мы рассказывали: Какие лекарства должны быть в каждом доме?

Антигистаминные средства

Когда нужно оперативно остановить аллергическую реакцию на продукты, нужно иметь при себе «Супрастин» (130 гривен за 20 таблеток) или «Диазолин» (16 гривен за 1 блистер).

Ну и на всякий случай…

Запаситесь антисептиком, перевязочным материалом, ранозаживляющим средством. Они помогут при травмах, порезах, ожогах. Помните, что правильно предоставленная первая медицинская помощь – это 80% успеха.

С врачом беседовала Анастасия Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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