Парковаться возле рынка «Успех» запретили, но никого это не останавливает (фото)

Транспортная комиссия решила вычеркнуть из списка парковочных пространств города зону по адресу проспект Небесной сотни, 2А, вдоль рынка «Успех». На месте уже установлены советующие знаки, однако водители по-прежнему останавливаются вдоль тротуара.

Об этом сообщил нам наш корреспондент.

На комиссии по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и морехозяйственного комплекса. Во время заседания чиновники решили убрать из перечня парковочных пространств зону по адресу проспект Небесной сотни, 2А, вдоль рынка «Успех».

По словам исполняющего обязанности директора КП «Одестраспарксервис» Евгения Тябуса, для освобождения полосы дороги и разгрузки дородного движения эта зона исключена из парковочных пространств города в связи с решением департамента транспорта. Также он сказал, что на месте есть соответствующие знаки.

На месте побывал наш корреспондент, которой убедился, что знаки и штрафы не начали отпугивать желающих припарковаться. Вдоль рынка «Успех», со стороны главного входа ничего не поменялось в плане транспортной ситуации. Автомобили по-прежнему занимают полосу, а то и полторы полосы (в зависимости от габаритов).

Мы связались с администрацией «Успеха». Заместитель директора рынка Андрей Сокур сказал нам, что парковку там давно убрали, а у «Успеха» есть одноименная парковку между «Сити Центром» и рынком:

– Для наших предпринимателей и покупателей мы организовали одноименную с рынком парковку, которую можно увидеть, если пройдете между «Сити Центром» и нашим рынком. А вот на проспекте Небесной сотни есть знаки, что там остановка запрещена. Это уже давно не парковочное место, так как «Одестраспарксервис» аннулировал договор. То есть ранее парковку уже убрали, сейчас там ее нет. Что убирать сейчас, кода знаки и разметка уже не позволяют там парковаться?, – рассказал нам замдиректора.

Припаркованные авто возле рынка занимают полосу. Припаркованные авто возле рынка занимают полосу. Припаркованные авто возле рынка занимают полосу. На территории рынка организована своя парковка, которая никому не мешает. На территории рынка организована своя парковка, которая никому не мешает.

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