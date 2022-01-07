Новости Одессы и Одесской области

Наши люди: 57 романов одесского писателя Ивана Гайдаенко

Наши люди: 57 романов одесского писателя Ивана Гайдаенко

7 января 1914 года родился писатель-маринист, журналист и международный деятель Иван Гайдаенко.

Подписаться

Иван Гайдаенко считал себя одесситом, хотя родился в Кустанайской области. Его дед, матрос с броненосца «Потемкин», принимал участие в историческом восстании и был сослан в Казахстан на поселение. Когда Ивану исполнилось 8 лет, тетка пригласила его в гости в Одессу, где он и остался жить.

В 1932 году Гайдаенко окончил одесскую мореходную школу и был направлен на грузовой флот. Через четыре года судно, на котором он служил, стало совершать рейсы в Испанию, где шла гражданская война. Испанские фашисты захватили и потопили судно, а Гайдаенко вместе с другими членами команды оказался во франкистской тюрьме «Пуэрто де Санта Мария». В заключении моряки подвергались пыткам и издевательствам, а через несколько месяцев их перевели в тюрьму в Германии. В 1938 году правительству удалось вернуть экипаж судна на родину.

Ранее мы рассказывали о том, как Феликс де Рибас подарил Одессе собственный сад.

После заключения здоровье Гайдаенко было подорвано, и он начал работать журналистом. В 1939 году его направили в Луцк редактором молодежной газеты, а после того, как редакцию эвакуировали, вернулся на флот. Служил в Волжской флотилии и на Черном море, участвовал в боях под Луцком и Житомиром, был контужен. В августе-сентябре 1941 года принимал участие в эвакуации имущества, населения из Одессы. После войны плавал штурманом торгового флота.

Свои первые рассказы и очерки Гайдаенко начал писать еще в 1930-х годах. Всего из-под пера Гайдаенко вышли 57 романов и более 500 рассказов.

В мирное время Иван Гайдаенко был активным общественным деятелем Одессы, более 20 лет возглавлял Одесский комитет защиты мира.

Умер Иван Петрович Гайдаенко 8 сентября 1994 года в Одессе и был похоронен на II Христианском кладбище.

Источники:  grad.ua; Википедия

Ранее мы рассказывали о том, что один из лучших операторов мира Роман Кармен был одесситом.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить