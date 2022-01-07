Наши люди: 57 романов одесского писателя Ивана Гайдаенко

Иван Гайдаенко считал себя одесситом, хотя родился в Кустанайской области. Его дед, матрос с броненосца «Потемкин», принимал участие в историческом восстании и был сослан в Казахстан на поселение. Когда Ивану исполнилось 8 лет, тетка пригласила его в гости в Одессу, где он и остался жить.

В 1932 году Гайдаенко окончил одесскую мореходную школу и был направлен на грузовой флот. Через четыре года судно, на котором он служил, стало совершать рейсы в Испанию, где шла гражданская война. Испанские фашисты захватили и потопили судно, а Гайдаенко вместе с другими членами команды оказался во франкистской тюрьме «Пуэрто де Санта Мария». В заключении моряки подвергались пыткам и издевательствам, а через несколько месяцев их перевели в тюрьму в Германии. В 1938 году правительству удалось вернуть экипаж судна на родину.

Ранее мы рассказывали о том, как Феликс де Рибас подарил Одессе собственный сад.

После заключения здоровье Гайдаенко было подорвано, и он начал работать журналистом. В 1939 году его направили в Луцк редактором молодежной газеты, а после того, как редакцию эвакуировали, вернулся на флот. Служил в Волжской флотилии и на Черном море, участвовал в боях под Луцком и Житомиром, был контужен. В августе-сентябре 1941 года принимал участие в эвакуации имущества, населения из Одессы. После войны плавал штурманом торгового флота.

Свои первые рассказы и очерки Гайдаенко начал писать еще в 1930-х годах. Всего из-под пера Гайдаенко вышли 57 романов и более 500 рассказов.

В мирное время Иван Гайдаенко был активным общественным деятелем Одессы, более 20 лет возглавлял Одесский комитет защиты мира.

Умер Иван Петрович Гайдаенко 8 сентября 1994 года в Одессе и был похоронен на II Христианском кладбище.

Источники: grad.ua; Википедия

Ранее мы рассказывали о том, что один из лучших операторов мира Роман Кармен был одесситом.