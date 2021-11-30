Наши люди: Роман Кармен — один из лучших кинооператоров мира был одесситом

115 лет назад, 30 ноября 1906 года, в Одессе родился Роман Кармен — кинорежиссер, кинооператор, журналист.

Настоящая фамилия Романа Кармена была Корнман. Он появился на свет в одном из рабочих районов Одессы, в творческой семье писателя и переводчицы. После рождения сына родители переехали в Петербург. Отец Кармена был приглашен в столицу для работы в литературных журналах, он общался со многими писателями, дружил с Куприным и Горьким. Именно отец подарил Роману первый фотоаппарат «Кодак».

После смерти отца Кармен учился в трудовой школе, подрабатывал продавцом газет, подручным в гараже, а в свободное время занимался фотографией. Мать устроила его фотокорреспондентом в только открывшийся журнал «Огонек».

Во время своих первых фоторепортажей Кармен сталкивался с кинооператорами, и начал задумываться о смене рода деятельности. В 1929 году он поступил на операторский факультет техникума кинематографии, а уже в 1934 году снял репортаж о визите в Москву Герберта Уэллса. Однако самую большую известность ему принесли документальные фильмы об охваченной гражданской войной Испании и позже о Второй мировой войне.

В 1941 году Кармен был призван на службу оператором и начальником киногруппы Северо-Западного фронта. Он участвовал во взятии Кенигсберга и освобождении Варшавы, форсировании Немана, Вислы и Одера, был одним из первых кинооператоров, который снял концлагерь Майданек. Его фотоснимок «Допрос Паулюса» обошел всю мировую печать. А 8 мая 1945 года в Берлине Кармен снимал на кинокамеру подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Через много лет после окончания вой­ны Роман Кармен был художественным руководителем и режиссером советско-американского документального сериала «Великая Отечественная».

С 1960 года Кармен преподавал во ВГИКе, был профессором, заведующим кафедрой режиссуры документального кино.

Умер Роман Кармен 28 апреля 1978 года в Москве.

Источник: Википедия

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