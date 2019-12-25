Наши кумиры: знаменитого одессита Михаила Водяного приняли в театр без диплома

На днях Михаилу Водяному исполнилось бы 95 лет. Артиста знала вся страна, а каждая его роль превращалась в маленький шедевр. В 1976 году он стал первым артистом оперетты в стране, который получил звание народного артиста СССР. Много лет он возглавлял Одесский театр музыкальной комедии, который сейчас носит его имя.

Поступил наперекор воле отца

Михаила Водяного многие считали коренным одесситом, хотя до определенного времени он не имел к Одессе никакого отношения. Родился артист в Харькове, его отец был начальником снабжения, а мать домохозяйкой. В семье было два сына — Михаил и Роберт. Семья проживала неподалеку от церкви, и пятилетний Миша постоянно пропадал там, слушая церковный хор. Он мечтал о карьере артиста и, став старше, начал посещать драмкружки, но отцу это ужасно не нравилось. Он считал актерскую профессию не достойной своего сына и не раз выражал разочарование тем, что Михаил выбрал «не ту» специальность. Однако Водяной проявил завидное упорство, и после школы ему удалось с первой попытки поступить в ленинградский театральный институт.

Когда началась война, Михаил Григорьевич бросил учебу и уехал в эвакуацию в Кисловодск. Там он стал искать работу, и кто-то посоветовал ему пойти на прослушивание в Пятигорский театр музыкальной комедии, где требовались актеры. Главному режиссеру Водяной понравился, и, несмотря на отсутствие актерского диплома, его приняли на работу и стали давать небольшие роли.

После войны Водяной уехал во Львов и стал выступать там в мюзик-холле. А вскоре он перешел во Львовский театр музыкальной комедии, в котором в 1947 году вновь возобновились спектакли.

Бандит или налетчик?

Во Львове Водяной познакомился со своей будущей женой Маргаритой Деминой, и прожил с ней вместе более 35 лет. Демина очень любила мужа и всю жизнь бережно хранила все его вещи, вплоть до поздравительных открыток и писем, которые он ей писал. Не выбросила она даже коробку от торта, который Водяной принес домой после очередной премьеры.

В 1954 году театр вместе со всей труппой переехал в Одессу, и Водяной прекрасно вписался в колорит южного города. Позже он рассказывал, что ощущал себя «Колумбом, открывающим новый и удивительный мир, выявлял в нем дорогие для себя и неповторимые черты».

Талант Михаила Водяного высоко ценил Леонид Утесов. Актер часто обращался к певцу за помощью — ведь тот прекрасно знал Одессу и даже был знаком с Мишкой Япончиком. И когда Водяной получил роль легендарного бандита в спектаклях «На рассвете» и «Эскадра уходит на запад», Утесов помогал ему создать образ Япончика. В связи с этим даже произошел курьез. Брат Япончика Юдий работал чистильщиком обуви, и, узнав, что его знаменитого родственника будут изображать на сцене, стал настойчиво выяснять, как именно его собираются представлять — как бандита или как налетчика. Ему это казалось очень важным, ведь, как он утверждал, это были «две большие разницы». Юдий даже отправился выяснять это к главному режиссеру одесского Театра музкомедии Матвею Ошеровскому. Он так надоел режиссеру, что тот предложил Юдию посмотреть спектакль и решить самому, насколько точно Водяной создал образ его брата. После спектакля Юдий остался очень доволен актерской работой Водяного. В этой роли актер выходил на сцену более 500 раз. А Утесов утверждал, что Водяной больше похож на Япончика, чем сам оригинал.

Костюм для роли подарил одессит

Несмотря на достойные театральные работы, всесоюзная известность пришла к Водяному только после того, как в 1958 году на экраны вышел фильм «Белая акация». Фильм стал творческой эмблемой Одессы, и его посмотрела практически вся страна. А роль Яшки-Буксира стала своеобразным «посвящением» Водяного в одесситы.

Во время подготовки спектакля актер долго ломал голову, как должен выглядеть его герой. Хотелось чего-то аляповатого, пижонистого, что демонстрировало бы характер персонажа. Как-то на Дерибасовской Водяной встретил человека, одетого в пеструю рубаху с пальмами и с ярчайшим галстуком на шее. Извинившись, актер спросил, где можно купить такой «прикид». Одессит сразу узнал Водяного, и прямо на центральной улице Одессы снял с себя рубаху, галстук и отдал ему. На предложение назвать цену он даже обиделся и пообещал всю жизнь гордиться тем, что смог помочь любимому артисту.

В одесском театре музкомедии до сих пор помнят, как много лет назад в город приехал драматург Алексей Арбузов. Он был приглашен на постановку своей пьесы «Поздняя серенада», которую давали в одесской оперетте. Когда Арбузов узнал, что главную роль играет Михаил Водяной, он неприятно удивился и категорически отказался смотреть спектакль. В театр драматурга затащили чуть ли не силой, а спектакль произвел на него незабываемое впечатление. По окончании представления он зашел в гримерку к Водяному, поздравил его и сказал: «Вы — не явление, вы — настоящее театральное чудо!».

Последней работой Михаила Водяного стала роль в спектакле «Скрипач на крыше». Иногда он чувствовал себя очень плохо, во время одного из спектаклей он даже тихонько попросил Людмилу Сатосову найти нитроглицерин, который принял прямо на сцене. Накануне Дня города все актеры уехали в круиз по Черному морю, а Водяной остался в Одессе, чтобы поздравить одесситов с праздником. А еще через несколько дней — 11 сентября 1987 года Михаил Водяной умер. На одесской сцене он сыграл более 150 ролей, а Леонид Утесов называл его «полномочным представителем Одессы».

«Водяного знает весь мир!»

Когда умер отец Водяного, тот, прервав гастроли, приехал в Одессу и отправился на кладбище договариваться о похоронах. Когда актер назвал фамилию отца — Водяной, директор вскочил и воскликнул: «Боже мой! Водяной умер!». Михаил Григорьевич спросил, разве директор знал его отца, но тот возмутился: «Разве вы не знаете, что Водяного знал весь мир?!».

Использованы материалы сайта odesskiy.com

Фото: m.kino-teatr.ru, www.obnovi.com, cdn1.img.ukraina.ru

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