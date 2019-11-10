Народная медицина: прогоняем грипп

Обычно в холодное время года резко возрастает количество заболевших гриппом. А медики в очередной раз предупреждают, что может начаться эпидемия. Как не подхватить этот коварный вирус и укрепить свой организм? Без лекарств и больших финансовых затрат. Это знает Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной».

Чеснок и лук. Не пустить грипп в ваш дом помогут чеснок и лук. Их нужно мелко нарезать (можно взять что-то одно – или чеснок, или лук) и положить на салфетке во все уголки дома. И обязательно возле входной двери.

Сосновые ветки. Если кто-то из членов семьи не любит запаха лука (чаще всего это люди, больные гастритом) или же запах чеснока вызывает головную боль (так бывает, когда больна поджелудочная железа), то можно в доме разложить веточки сосны. Поставьте их в вазочку или положите по углам комнаты. И приятный запах соснового бора наполнит вашу квартиру. И самое главное – это фитонцидное благоухание эфирного масла сосновых веток угнетает и уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы.

Корень аира. Если вы идете в общественное место (магазин, рынок, поликлиника и тому подобное), позаботьтесь о том, чтобы не заразиться гриппом от других. Уходя из дома, положите в рот маленький кусочек ароматного корня аира. Таким образом вы защитите свою слизистую оболочку от вируса.

Лечебные чаи. Эффективным защитным и укрепляющим средством в период простудных заболеваний являются чаи из лекарственных растений.

Две столовых ложки измельченных листьев земляники заливают 0,5 л воды и кипятят на слабом огне 5-7 минут. Потом настаивают два часа и процеживают.

Три столовых ложки цветов черной бузины заливают 0,5 л кипятка. Настаивают около двух часов. Процеживают. Настой пьют теплым в течение дня как чай. Можно добавить по вкусу мед.

Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: delgarm.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.