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Народная медицина: от чего поможет подсолнух?

Народная медицина: от чего поможет подсолнух?

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Это знает Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной».

Издавна в народной медицине используют все части подсолнуха. Цветы применяют при ревматизме, спазмах бронхов, желудочных коликах и даже для снятия сердечной боли. Настой из листьев – для понижения температуры тела при коклюше и лихорадке, а отвар из корней растения – при атеросклерозе сосудов.

При чрезмерной потливости, дерматите, фурункулезе, против зубной и головной боли хорошо помогает настойка из сухих лепестков. Столовую ложку заливают стаканом кипятка и настаивают два часа. Пьют по трети стакана три раза в день перед едой.

Также готовят настойку и при климактерическом неврозе. 20 г цветков подсолнуха заливают 200 мл водки, настаивают две недели в темном месте. Готовую настойку процеживают и принимают по 20-25 капель, разводя небольшим количеством воды, трижды в день, за 30 минут до еды.

При желчекаменной болезни готовят травяной сбор из лепестков подсолнуха – 20 г, кукурузных рыльцев – 30 г, по 10 г травы фиалки трехцветной, мяты перечной, листьев земляники. Берут две столовые ложки этой смеси, заливают двумя стаканами кипятка и настаивают 20 минут. Пьют по половине стакана трижды в день, за полчаса до еды.

При повышении температуры, кашле и удушье столовую ложку цветов и листьев заливают стаканом кипятка, хорошо укутывают и настаивают в течение часа. Пьют по две столовые ложки 3-4 раза в день.

Из лепестков подсолнуха готовят настойку, которая помогает при заболеваниях желудка, особенно при резких болях в кишечнике. Берут чайную ложку лепестков на стакан кипятка – и через 20-30 минут настойка готова. Ее следует разделить на три части и пить трижды в день за 15-20 минут до еды.

Больным остеохондрозом, тем, у кого диагностирован песок, камни в желчном пузыре, почках, в случае атеросклероза сосудов рекомендуется настойка на корнях подсолнуха. 200 г корней растения заливают тремя литрами воды, кипятят в течение часа и настаивают два часа. Процеживают. Пьют по полтора литра настоя в день, небольшими глотками в течение всего времени.

Внимание!
Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с  врачом!

По материалам книги «Зеленая планета»

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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