Народная медицина: боремся с простудой

С наступлением холодов мы стараемся одеваться потеплее, так сказать, по погоде. Однако это не всегда помогает уберечься от простуды. Что делать, если вы все же озябли в промозглую погоду? Рассказывает Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной».

Если вы промокли под осенним дождем, то чтобы не заболеть, сразу приготовьте специальный напиток. Чайную ложку перечной мяты залейте стаканом кипятка и нагрейте на медленном огне 3-5 минут. Процедите, положите чайную ложку меда. В другую чашку нарежьте зубок чеснока, выжмите 1/4 часть небольшого лимона, влейте в мятный отвар с медом и все перемешайте. Пейте теплым.

С лечебной целью можно использовать и красное вино. Два ломтика сочного апельсина или лимона залейте двумя стаканами вина, добавьте чайную ложку меда, два зернышка гвоздики и щепотку корицы. Все это доведите до кипения. Остудите напиток (до теплого) и небольшими глотками наслаждайтесь целительным отваром.

Лекарство из ягод и меда. По столовой ложке меда, плодов шиповника, ягод смородины (или варенья) залить литром кипятка, укутать в теплое на 20-30 минут. Пить по полстакана четыре раза в день.

Чай из липы и малины. Столовую ложку смеси цветов липы и малины (1:2) залить стаканом кипятка, закутать в теплое, настоять час, процедить. Пить по полстакана на протяжении дня.

Лекарство из моркови. Сок моркови смешать с молоком и медом (2:1:1), употреблять по одной столовой ложке через каждый час 10-15 раз в день.

Также при первых признаках простуды можно сделать лекарство из чеснока (если нет аллергии). Измельчить головку чеснока, перемешать с солью. Этой кашицей натереть пятки, после чего надеть теплые носки.

Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

(По материалам книги «Зеленая планета»)

Фото: картина Петрова-Водкина “Утренний натюрморт”