Кабинет министров намерен изменить подход к расчету прожиточного минимума. Соответствующий проект закона Кабмин одобрил для внесения в Верховную Раду. Прожиточный минимум должен составить двукратный размер стоимости продуктовой корзины. Также его планируют применять только для определения основных социальных гарантий и отвязать от зарплат судей, прокуроров и некоторых штрафов. Как эти изменения отразятся на размере прожиточного минимума и кто от этого выиграет?

Что не так с нынешним прожиточным минимумом?

О том, что размер установленного и фактического прожиточного минимума пора сравнять, говорят давно и политики, и эксперты. Но сделать это не просто, ведь увеличение прожиточного минимума потянет за собой увеличение пенсий, государственной социальной помощи, соцвыплат, зарплат в отдельных сферах и даже штрафов. Потому такое решение всегда откладывали.

Прожиточный минимум определяют как сумму стоимости соответствующих наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

– Если количество необходимых продуктов питания можно объективно рассчитать с точки зрения пользы для человека, достаточности, то остальные составляющие, непродовольственные товары и услуги, очень сложно обосновать. Сколько их нужно, на какой срок? Такие подсчеты часто и приводят к искажению реального наполнения прожиточного минимума, – говорит заведующая сектором исследований уровня жизни населения Национальной академии наук Украины Людмила Черенько.

Так, утвержденный бюджетом прожиточный минимум составляет 2189 гривен. При этом фактически, по данным на декабрь 2020 года, он составил 3968 гривен (с обязательными платежами – 4546 гривен).

Чем грозит рост прожиточного минимума?

На сегодняшний день в нашем законодательстве прожиточный минимум является расчетной величиной для определения как размера социальных выплат, так и размеров штрафов, сборов, платежей и взысканий.

Так, почти 180 норм предусматривают использование прожиточного минимума в уголовном, хозяйственном, административном законодательстве. А это в два раза больше, чем нормы, которые регулируют вопросы социальных выплат – таковых у нас 79.

Что предлагают в Минсоцполитики?

Одно из самых важных изменений, которые предлагают в Минсоцполитики, – отвязать от прожиточного минимума все, что не имеет отношения к поддержке уровня жизни. Поэтому законопроектом предлагается ввести следующие нормативы для расчета таких выплат и сборов:

Базовая величина для соцвыплат на детей и выплат населению: для расчета ежемесячных начислений, которые устанавливаются к пенсии или соцпомощи, выплачиваемой вместо пенсии, а также для стипендий, алиментов, компенсационных выплат, пособий по уходу и единовременных пособий. Базовая величина для денежных платежей и взысканий: для расчета штрафных санкций и административных взысканий. Базовая величина для административных сборов: для расчета уровня оплаты за предоставление админуслуг.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, Минздрав должен утвердить новую минимально-сбалансированную продуктовую корзину. Ее стоимость составит 50% размера прожиточного минимума. А весь минимум можно будет подсчитать так: стоимость продуктовой корзины умножить на два.

Кто выиграет от этих изменений?

Каким будет установленный размер прожиточного минимума – пока никому не известно. Он будет зависеть от того, как Минздрав изменит нормативы питания и какая будет стоимость самих продуктов. Но ожидается, что сумма будет близка к фактическому прожиточному минимуму. Соответственно, примерно вдвое должна вырасти минимальная пенсия.

Также увеличится размер государственной социальной помощи и привязанные к прожиточному минимуму выплаты:

малообеспеченным семьям,

беременным женщинам,

не застрахованным в системе общеобязательного социального страхования,

одиноким матерям,

детям-сиротам,

людям и детям с инвалидностью,

компенсации по уходу.

Прожиточный минимум в 2021 году*

С 1 января – 2189 гривен.

С 1 июля – 2294 гривны.

С 1 декабря – 2393 гривны.

*Общий показатель прожиточного минимума на одного человека. Существует также прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет; от 6 до 18 лет; для трудоспособных лиц и для лиц, утративших трудоспособность.

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