Календарь повышения пенсий: кому и сколько выплатят в 2021 году?

Министерство социальной политики Украины составило информационный календарь повышения пенсий на следующий год. В случае если Правительство будет следовать графику и принимать соответствующие решения, украинцам увеличат пенсию несколько раз за 2021-й.

По словам руководителя Минсоцполитики Марины Лазебной, первое повышение ожидается уже в январе.

— Календарь начинается с января, когда повышается минимальная заработная плата, и есть стандарт: 40% от этой минимальной заработной платы — 6000 гривен, это стандарт минимальной пенсии для людей возрастом 65 лет при полном стаже. Поэтому минимальная пенсия с января повысится с 2100 до 2400 гривен, — рассказала чиновник.

В марте планируется индексация пенсий с учетом роста заработной платы в предыдущем году и инфляции, а в апреле перерасчет пенсий, чтобы люди видели, когда и кому запланированы повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете. Это была главная задача: чтобы Правительство не только приняло решение о повышении защиты пенсионеров, но и предусмотрело на следующий год средства на выполнение этих решений, — объяснила Лазебная.

Министр также отметила, что дважды за год — в июле и декабре — будет увеличен прожиточный минимум и пересчитаны все надбавки к пенсиям.

В целом повышение пенсий в 2021 году коснется около 10 миллионов пенсионеров. Происходить это будет в 5 этапов для разных категорий.

Наиболее защищенными будут пенсионеры, имеющие полный страховой стаж, поэтому работать «в белую» выгоднее. Так, у людей старше 65 лет, которые имеют страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет. В календаре отражены даты индексации пенсий и перерасчета пенсий работающим пенсионерам.